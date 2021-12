Guardianes de la Galaxia vol. 2: James Gunn no sabía que Ego no podía ser utilizado por Marvel

El talentoso director James Gunn sigue trabajando en la película Guardianes de la galaxia vol. 3. Ahora, por medio de su interacción en Twitter, los fanáticos se han enterado de que cuando James Gunn estaba realizando el guion de Guardianes de la galaxia vol. 2, Marvel Studios no tenía los derechos para utilizar a Ego, interpretado por Kurt Russell.

Guardianes de la galaxia vol 3 llegará a los cines el 5 de mayo de 2023. Foto: composición/Marvel

Como muchos ya deben saber, en el 2019, Disney se juntó con 20th Century Studios, lo que conllevó que Marvel recupere los derechos de muchos personajes como por ejemplo los X-Men. No obstante, antes de este hecho, el también director de Peacemaker, James Gunn, no sabía lo del personaje Ego por falta de comunicación con Marvel Studios.

Así lo dio a conocer cuando uno de los seguidores le preguntó: “¿Es este el nacimiento de Galactus?”, junto a una imagen de cómics por las redes sociales.

James Gunn respondiendo en Twitter. Foto: captura/Twitter/@JamesGunn

A lo que James Gunn respondió: “No. Marvel no tenía los derechos de Galactus en 2014. Solo otro ejemplo de pareidolia de cómics: en los millones y millones de paneles de cómics que existen y los millones y millones de tomas en películas, seguramente habrá una enorme cantidad de superposición coincidente”.

Esto no fue suficiente y generó más comentarios de los usuarios: “¿No se intercambiaron los derechos, donde FOX tenía Ego the Living Planet y Marvel tenía Negasonic Teenage Warhead, y se intercambiaron? Escuché eso una vez”.

Guardianes de la galaxia es una de las franquicias más queridas por los fanáticos del UCM. Foto: Marvel Studios

“Sí, eso es esencialmente cierto. Si no recuerdo mal, FOX quería que TNW pudiera usar sus poderes, que eran parcialmente propiedad de Marvel (estas cosas son complejas), y nos dejaron usar Ego a cambio... sin saber qué tenía, ya lo convirtió en el antagonista en #GotGVol2″, explicó James Gunn.

“Me dijeron que éramos dueños del personaje, lo cual fue un error. No descubrí que no teníamos los derechos sobre el personaje hasta después de que se hizo el trato. Gracias a Dios, porque estaba profundamente arraigado en el guion”, continuó.

James Gunn confirma inicio de rodaje de Guardianes de la galaxia 3. Foto: Twitter/@James Gunn

Los fanáticos no se quedaron tranquilos y cuestionaron al escritor y director de The Suicide Squad sobre si tenía un plan B: “No lo tenía, porque no tenía idea de que los derechos fueran un problema. Si hubiera cambiado antes de comenzar a escribir, podría haber descubierto otra cosa, pero esto fue semanas antes de la producción. ¡Creo que @DavidAyerMovies sabe lo difícil que puede ser cambiar a un antagonista justo antes de disparar!”.