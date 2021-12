‘One piece: stampede’: ¿dónde ver la película completa online sub español latino?

One piece: stampede es la decimocuarta película del ánime con el mismo nombre. El film estrenó en Japón el 9 de agosto de 2019, como conmemoración por los veinte años del anime de One Piece y fue anunciada al final del Episodio de la Isla del Cielo. La serie llegó hace poco a su capítulo 1000 y ahora sigue generando expectativa sobre los futuros proyectos. Conoce aquí como ver One piece: stampede y su fecha de estreno en Perú.

Cuándo se estrena One piece: stampede

Podrás disfrutar del estreno en Perú de Once piece: stampede en cines peruanos el día de mañana 5 de diciembre.

Fecha de estreno en cines peruanos

La película del ánime se podrá ver en los cines de Cinemark el día lunes 6 de diciembre y martes 7 de diciembre. Es posible comprar entradas para la sedes en Jockey Plaza, San Miguel, Gamarra y Angamos. Los horarios son límitados, así que te recomendamos comprar tu entrada con anticipación. Para adquirir tienes que entrar a web de Cinemark y buscar One piece: stampede.

Dónde ver la película completa online

Puedes ver el largometraje completo online Amazon Prime Video, dependiendo en la región que te encuentres. En Perú la plataforma indica que no esta disponible.

De qué trata One piece: stampede

La película se desarrolla en el Festival de los Piratas. Luffy y el resto de la tripulación de Sombreros de Paja reciben la invitación de su anfitrión Buena Festa, conocido como el Maestro de las Festividades. Cuando llegan, encuentran un lugar atestado de pabellones glamurosos y muchos bandidos incluidos los de la peor generación.

El plato fuerte del festival es la caza de un tesoro que dejó Roger, el Rey de los Piratas. A la refriega se une Douglas Bullet, quien viajó con los navegantes de Roger y es conocido como el Heredero del Demonio. Así da comienzo una batalla campal sin precedentes en la que se mezclan enemigos y aliados: tripulantes enloquecidos, marines tratando de capturar a todos los malechores de una vez, los Siete Señores de la Guerra y el Ejército Revolucionario. La lucha por el tesoro y el Festival de los Piratas acaban desembocando una caótica e impredecible estampida.

Personajes que aparecen en One piece: stampede

Monkey D. Luffy con la voz de Mayumi Tanaka

Roronoa Zoro con la voz de Kazuya Nakai

Nami con la voz de Akemi Okamura

Usopp con la voz de Kappei Yamaguchi

Sanji con la voz de Hiroaki Hirata

Tony Tony Chopper con la voz de Ikue Ohtani

Nico Robin con la voz de Yuriko Yamaguchi

Franky con la voz de Kazuki Yao

Brook con la voz de Cho

Tráiler de One piece: stampede