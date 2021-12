Spider-Man 3 es “la película más esperada de la temporada”

Spider-Man: no way home desatará el Spider-Verse en el mundo de Peter Parker (Tom Holland) para enseñarle lo que realmente significa ser el Hombre Araña. No solo se tratará de su mayor desafío y enseñanza, sino también el final de la última trilogía del superhéroe arácnido.

Como dio a conocer Fandango, la tercera entrega consiguió la mejor preventa de entradas del 2021, superando incluso a Avengers: endgame. Ahora, el editor Erik Davis conversó con Deadline sobre el fenómeno que ha causado su esperado estreno alrededor del mundo.

“No way home promete envolver 20 años de películas de Spider-Man de acción en vivo y la [venta] anticipada está por las nubes con los fanáticos ansiosos por ver cómo concluye la trilogía de Tom Holland. La película más esperada de la temporada promete ofrecer sorpresas en todos los niveles y el 17 de diciembre no puede llegar lo suficientemente pronto”, contó al medio.

Cabe resaltar que las razones detrás de las expectativas reside en el posible regreso de Andrew Garfield y Tobey Maguire en sus viejos papeles como Hombre Araña. Una posibilidad muy grande, teniendo en cuenta que sus villanos ya fueron confirmados en los avances.

Spider-Man 3 se estrenará en diciembre. Foto: Composición LR

¿De qué trata la película?

Peter Parker lidia con el hecho de que su identidad como Spider-Man fue expuesta por Mysterio, pero decide acabar con esto con ayuda de Doctor Strange y un poderoso hechizo. Sin embargo, todo sale mal y se abren puertas a otros mundos.