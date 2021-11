Hawkeye: ¿Kate Bishop sobrevivió al chasquido de Thanos en Avengers?

Hailee Steinfeld, coprotagonista de la serie Hawkeye junto a Jeremy Renner, reveló una interesante incógnita sobre su personaje de Kate Bishop: ¿logró sobrevivir al chasquido de Thanos en Avengers Infinity War? Con el estreno de la nueva producción de Marvel en Disney Plus, esta es una pregunta a la que la misma actriz ha dado respuesta.

Los dos primeros capítulos de Hawkeye, la última serie del Universo Cinematográfico de Marvel, se estrenaron el pasado miércoles en la plataforma de streaming de Disney Plus.

Kate Bishop en la serie es interpretada por Hailee Steinfeld. Foto: Facebook Hawkeye

Aunque ya los espectadores conocían a Clint Barton, ahora se ha introducido por primera vez al UCM a Kate Bishop, quien en los cómics es la sucesora de Hawkeye (Ojo de Halcón). Sobre ella, han surgido algunas interrogantes que se irán contestando a lo largo de la serie, pero hay una en especial que llama la atención de los fans.

¿Qué pasó con Kate Bishop ante el chasquido de Thanos?

Hailee Steinfeld, la joven actriz que interpreta a Kate Bishop en Hawkeye, habló sobre lo que le pasó a su personaje ante el chasquido de Thanos visto al final de Avengers Infinity War.

“Creo que veremos cómo sobrevive y cómo pierde muchas cosas. Pero no, ella no despareció”, dijo Steinfeld en una reciente entrevista para The Wrap.

Kate Bishop, nuevo personaje que se integra al MCU, es interpretado por Hailee Steinfeld. Foto: composición/ Facebook Hawkeye

De acuerdo con la línea temporal de Hawkeye, que tiene lugar después de Avengers Endgame, Bishop tiene 22 años en la serie. Ya que el chasquido de Thanos — del que se habla en los primeros episodios — duró unos cinco años con la gente desaparecida, eso indica que Kate tenía 17 años cuando el incidente ocurrió.

Si se tiene en cuenta que el chasquido hizo que la gente no envejeciera, la joven fanática de Hawkeye debería tener aún 17, pero esto no es así.

De tal manera, aún queda a la espera saber si la serie de televisión mostrará lo que pasó con Bishop en ese lapso, en el que ya sabemos que Clint Barton asumió el rol del despiadado Ronin tras la desaparición de su familia (tema que se ha tocado en el estreno del capítulo 1 y 2).