Keanu Reeves a favor de Constantine 2: actor dispuesto a volver a ser el antihéroe

Keanu Reeves está por regresar como el icónico Neo en The Matrix Resurrections, lo que ha provocado que converse con la prensa sobre este y otros de sus proyectos. En una reciente charla con Esquire, el intérprete habló sobre su personaje, pero también sobre Constantine.

El actor no solo es querido por sus fanáticos por dar vida al protagonista de la cinta de ciencia ficción, sino también por interpretar a John Constantine, en la película del 2005 del antihéroe de DC Comics. Si bien por muchos años se ha esperado noticias sobre una secuela, Reeves ha revelado que está dispuesto a retomar su papel.

“ Me encanta interpretar a John Constantine. He tenido a muchos Johns en mi vida. ¿Cuántos? Ni siquiera lo sé. Creo que son más de diez. Pero de todos modos, me encantaría tener la oportunidad de volver a ser él otra vez “, mencionó.

¿Qué se sabe de Constantine 2?

En la edición 2020 de Comic-Con, el director Francis Lawrence, el productor Akiva Goldsman y Keanu Reeves agradecieron a los fanáticos por mantener con vida la película desde su estreno en el 2005. Así también, se mostraron contentos con la reivindicación de la trama, la cual en su momento fue muy criticada.

En aquella oportunidad, Lawrence dejó en claro que tiene la intención de desarrollar una segunda parte. “Sería genial descubrir una secuela (...) Hemos estado tratando de ejecutar una versión realmente oscura y aterradora”, comentó.

Durante el panel por el aniversario de Constantine, se reiteró que tanto el equipo creativo como Keanu Reeves no han dejado de pensar en esta continuación. En la charla se comentó que una posible trama incluye la unión del protagonista con Jesús.