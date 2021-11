Hawkeye en Disney+: ¿quién es el actor que interpreta a Ojo de Halcón?

Hawkeye es uno de los vengadores más emblemáticos del UCM, y llegará a Disney Plus con su propia serie en solitario este 24 de noviembre. La producción estará protagonizada por Jeremy Renner, quien parece podría despedirse del querido personaje muy pronto. No obstante, el actor no será la única estrella que destacará en la serie, ya que otros roles han sido anunciados en las constantes actualizaciones que se han emitido.

La serie de seis episodios debutará con dos de ellos. Además, de ser protagonizada por Jeremy Renner, también contará con la participación de Hailee Steinfeld como Kate Bishop, una joven arquera y fan número uno de Clint Barton (Hawkeye).

Nuevo póster oficial de Hawkeye. Foto: Twitter/@hawkeyeofficial

¿Quién es Hawkeye?

También conocido como Ojo de Halcón, es un personaje ficticio que aparece en los cómics estadounidenses de Marvel. Fue creado por el escritor Stan Lee y el artista Don Heck. El personaje apareció por primera vez como villano en Tales of suspense #57, para luego unirse a los Vengadores en The Avengers #16.

Además, es un antiguo agente especial de S.H.I.E.L.D, por lo que fue el responsable del reclutamiento de Natalia Romanoff (Black Widow), con quien desarrolló una amistad sólida y trabajó durante la operación Budapest.

Captura de Avengers: endgame donde se ve a Black Widow y Hawkeye juntos. Foto: Marvel Studios

¿Quién interpreta a Hawkeye?

Jeremy Renner ingresó al UCM como Clint Barton, un antiguo miembro de S.H.I.E.L.D., en Thor, la película de 2011. Luego de ello, retomó su papel en tres de las cuatro películas de Avengers. En tanto, en la serie de Disney Plus, hará de mentor para Kate Bishop, a quien eventualmente le delegará sus herramientas para que se convierta en una nueva superheroína.

Por su parte, Renner ha participado en diversas producciones cinematográficas; no obstante, una de sus películas más reconocidas es Zona de miedo, en donde interpretó a un militar estadounidense en un despliegue armado en Irak, papel que le valió una nominación al Oscar. En aquella cinta compartió escenas con Anthony Mackie (Captain America: the winter soldier).