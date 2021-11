Nuevo tráiler de ‘Spider-Man: no way home’ tiene fecha de estreno: será lanzado en evento

Con fanáticos esperando más novedades sobre Spider-Man: no way home, una noticia es celebrada en las redes sociales: un nuevo tráiler llegará este martes 16. Así también, se informó que, para sorpresa de todos, será emitido en un evento presencial solo para algunos seguidores.

Collider informó que la reunión se llevará a cabo en los multicines Regal Sherman Oaks en Los Ángeles y, más allá de solo revelar el avance, se contará con material exclusivo del largometraje.

En redes sociales, fans vienen resaltando la acción de Sony Pictures y Marvel, compañías detrás de la película, que por primera vez organizan un evento solo para estrenar un tráiler de una de sus producciones.

Tom Holland dará vida por última vez al Hombre Araña en No way home. Foto: Sony/Marvel

No todo es felicidad para Spider-Man: no way home

Con el anuncio del fan event de Spider-Man: no way home, se ha dado a conocer que el tráiler sería proyectado con el estreno de Ghostbusters after life, lo que significaría que el adelanto del filme con Tom Holland será exclusivo para las salas de cine. Se espera que luego del evento, sea colocado en las cuentas oficiales de Sony y Marvel Studios.

Sony ha reservado dos fechas de estreno para el 2023

Spider-Man: no way home trae de vuelta a Peter Parker de Tom Holland, Ned de Jacob Batalon y MJ de Zendaya después de los eventos de Far from home. Jon Watts regresa para dirigir la última película de la trilogía.

También estarán presentes Marisa Tomei, Angourie Rice, Tony Revolori, Jon Favreau y Hannibal Buress. A ellos se sumará Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), quien ayudará a Peter a lidiar con los problemas que surgieron tras darse a conocer su identidad. Por otro lado, y como vimos en el póster de la cinta, el Duende verde será parte de la historia.