Mi pobre y dulce angelito: director de Home alone se opone a reboot de Disney+

Hollywood está en medio de una ola de remakes, tramas reiniciadas y live action cada vez más intensa, y los espectadores lo saben. Quizás el ejemplo más próximo es la nueva versión de Mi pobre angelito, que recientemente ha sido presentada.

Con el estreno de Mi pobre y dulce angelito (Home sweet home alone) en Disney Plus, televidentes han podido ver el retorno de esta historia, la cual llega como una nueva aventura, pero siguiendo la trama que protagonizó Macaulay Culkin en 1990.

Si bien son muchos los estudios que están aprovechando el furor de los streaming para revivir tramas taquilleras, para el director Chris Columbus, quien estuvo al frente de Home alone en 1990, las cosas no están tomando el mejor de los rumbos.

“En esta versión de Hollywood en la que vivimos ahora, todo se está rehaciendo, pero sobre todo, reiniciando lo que en su momento tuvo éxito”, dijo. “ Quiero decir, está saliendo un reboot de Home alone. ¿Cuál es el punto? La película existe, solo vivamos con la que ya está ”, compartió en una reciente entrevista con Cinemablend.

Mi pobre angelito Foto: 21st Century Fox

Esta no es la primera vez que Columbus se pronuncia en contra del reboot de Disney+. En el 2020 le dijo a Insider que no estaba de acuerdo con las nuevas versiones de tramas que ya tienen un espacio ganado a lo largo de los años. “Creo firmemente que no se rehacen películas que han tenido la longevidad de Solo en casa”, explicó.

Chris Columbus no es el único contra Mi pobre y dulce angelito

Tras el estreno de Home alone 2021 en Disney Plus, la respuesta de la crítica y de los fanáticos ya ha tenido resultado. En IMDb, la cinta tiene una votación de 3.5/10, en una votación que involucró a más de 1.700 usuarios. En el caso de Rotten Tomatoes, la puntuación de la audiencia es de solo 19%, mientras que el de la crítica es de un 18%.