Transformers: rise of the beasts, película que se grabó en el Perú, retrasa su estreno

Los fans de la saga de acción tendrán que esperar un poco más. Tras el arribo de la producción de Transformers: rise of the beast al Perú semanas atrás, más de un seguidor quedó impresionado con la llegada de los autos que fueron parte de la filmación.

Con más de un video viral que dio muestra de lo que pasará en la séptima entrega de la franquicia, malas noticias llegan desde Paramount Pictures. De acuerdo a Deadline, la producción ha cambiado su fecha de estreno.

La productora ha decidido que Transformers: rise of the beasts ya no será lanzada el 24 de junio de 2022, sino el 9 de junio de 2023. La cinta es dirigida por Steven Caple Jr. y está protagonizada por Anthony Ramos, Dominique Fishback, Luna Lauren Valez, Peter Cullen como Optimus Prime y Ron Perlman como Optimus Primal.

¿De qué tratará Transformers 7: el renacer de las bestias?

De acuerdo a información compartida por la compañía, Rise of the beasts nos trasladará a los años 90, donde los Maximals junto con Predacons y Terracons se enfrentarán. Para algunos espectadores, esto será un desarrollo para la saga, ya que solo se presentaban peleas de los Decepticons y Autobots.

“En la película tendrán a los personajes que el público ama, pero mi marca personal serán los Terracons, que llegan como una nueva amenaza para Optimus Prime. Esto es algo de lo que me enorgullezco introducir en la franquicia. Antes ya lo he hecho con Rocky con Creed, y podemos decir que la nostalgia es algo que le gustan a los fanáticos“, comentó Steven Caple Jr. a Comicbook.