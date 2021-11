Al fondo hay sitio: los finales alternativos que daban un giro a la historia y que quizá no conocías

La exitosa teleserie Al fondo hay sitio ha causado revuelo en estos últimos días tras deslizarse la posibilidad de su regreso a través de un nueva temporada en 2022. América TV, canal que transmitió dicha producción durante los ocho años que permaneció al aire, habría decidido continuar con el relato de las familias Gonzales y Maldini, ambas pertenecientes a diferentes clases sociales pero con muchas historias en común.

Sin embargo, tras el capítulo final, emitido el 5 de diciembre de 2016, los guionistas de esta producción ‘retiraron’ algunas escenas con el objetivo de generar un gran impacto al público. Y vaya que lo logró. Por ello, si deseas conocer cuáles fueron, te los contamos a continuación. Sigue leyendo.

Primera escena

La Gladys, personaje interpretado por la actriz Kukuli Morante, volvió a las Lomas para que Miguel Ignacio (Sergio Galliani) conozca al hijo de ambos, el pequeño Oto. A raíz de esto, la teleaudiencia pensó que el popular ‘Nachito’ dejaría su ambición por el dinero y lucharía para ser feliz con la madre de su hijo. Sin embargo, esto no fue así. El exgerente de la constructora De las Casas siguió con su objetivo: derrumbar la casa de los Gonzáles y apoderarse de dicho terreno, y cumplió finalmente con su cometido.

La escena que no se incluyó en el último capítulo fue la de Gladys junto con su niño. Ambos observan la demolición de la vivienda donde residían los Gonzales. En tanto, Miguel Ignacio no se dio cuenta de que madre e hijo se encontraban presenciando todo. Al fondo de dicha toma aparecen Gladys y Oto. Luego de consumarse el hecho, ambos desaparecieron.

Cabe resaltar que dicho clip no se encuentra grabado, por lo que no se tiene registro del mismo.

Segunda escena

Fuimos testigos de la muerte de Isabella Picasso, personificada por la actriz Karina Calmet, por un disparo recibido de parte de Carmen (Teddy Guzmán) para vengar la muerte de su hija Claudia (Úrsula Boza). No obstante, esto no habría sido así en el final alternativo, en el que se puede ver que la popular ‘Madame’ es quien fallece a manos de Carmen y no Isabella.