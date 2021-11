Supergirl, temporada 6: ¿cuándo se estrena el último episodio de la serie?

Supergirl, protagonizada por Melissa Benoist, se ha convertido en una de las series de supehéroes más queridas de los últimos años. Con seis temporadas encima y muchas más aventuras, la historia está cerca de su final y los fans están emocionados por saber qué ocurrirá con Kara Danvers.

“Decir que ha sido un honor retratar a este personaje icónico sería quedarse corto. Ver el impacto increíble que ha teindo el programas en las chicas jóvenes de todo el mundo siempre me ha dejado sin palabras y con humildad”, contó la actriz que se despide de su personaje luego de 6 años.

Fecha de estreno del último episodio de Supergirl

La sexta temporada de Supergirl se lanzó el pasado 30 de marzo por la cadena televisiva The CW. Siete meses despúes, la serie lanzará el desenlace a través de dos episodios: The last gauntlet (6×19) y Kara (6×20). Ambos serán emitidos el próximo 9 de noviembre.

¿Dónde ver Supergirl?

Cabe resaltar que las cinco anteriores entregas están disponibles en Netflix, pero no la última. Por el momento no hay un anuncio sobre el respectivo lanzamiento, pero se prevé que podría llegar a mediados de este año o inicios del 2022.

En cuanto a las razones detrás del final del programa, se dio a conocer que la decisión fue tomada por la productora Warner Bros, el canal The CW, el equipo creativo del show y la propia Melissa Benoist. Según indicaron, prefirieron terminar la historia ahora que aún tiene audiencia antes de que se pierda todo el interés.