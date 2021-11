De El juego del calamar a El ejército de los ladrones: claves del filme #1 del top Netflix Perú

El juego del calamar no es más el número uno del top 10 de Netflix en Perú y en 90 países más del mundo. La precuela de El ejército de los muertos, titulada El ejército de los ladrones, ha destronado a la serie surcoreana popular de toda la compañía streaming, que tuvo más de 111 millones de cuentas viéndola en su estreno.

El juego del calamar dejó de ser la serie más vista en Netflix Perú. Foto: composición/Netflix

La historia del genio Zack Snyder se lanzó el viernes 29 de octubre y a los pocos días es la nueva número uno en varios territorios del mundo. Tal ha sido la sorpresa que el mismo creador de El amanecer de los muertos celebró por medio de sus redes sociales, como también el director de este filme, Matthias Schweighöfer, a quien nuevamente lo volveremos a ver como Ludwig Dieter en este spin-off.

“¡El ejército de los ladrones es número uno!”, escribió el director de Justice League en Twitter.

Zack Snyder se emocionó al saber que El ejército de los ladrones es #1 en Netflix. Foto: captura/Twitter/@ZackSnyder

De igual forma, Schweighöfer publicó un post en Instagram con el siguiente mensaje: “¡Hemos abierto la caja fuerte en más de 90 países! Woooooowwww. Gracias a todos los fans. Esto es increíble”.

El director Matthias Schweighöfer, quien también hace de Ludwig Dieter, publicó en su red social. Foto: captura/Instagram/@matthiasschweighoefe

Ahora, si te has preguntado a qué se debe este gran triunfo, aquí te contamos las claves de Army of thieves.

Acción, romance, robos y pocos zombis

El ejército de los ladrones se ubica a unos días recién iniciado el brote de zombis en Las Vegas, Nevada. Ludwig Dieter será pieza clave para cumplir el objetivo de la ladrona más buscada por la Interpol Gwendoline (Nathalie Emmanuel), quien desea abrir tres de las cuatro cajas fuertes que creó Hans Wagner: la Rheingold, la Walküre, la Siegfried. Por ello, busca a Dieter.

Imagen oficial de Army of the thieves. Foto: Netflix

Pero, ¿qué tiene Dieter de especial? Pues Ludwig es trabajador de un banco y experto en desarmar cajas fuertes. Respecto a los zombis, ni los verás, sin embargo, esta es la gran ventaja porque los ojos de las autoridades están en ese problema.

La historia de Ludwig Dieter

El particular Ludwig Dieter llamó mucho la atención en El ejército de los muertos, razón por la cual, ahora, en la precuela, es el principal protagonista. El ejército de los ladrones aborda su historia: quién es él, por qué su obsesión por abrir cajas fuertes y lo que significa para él tener en sus manos la última bóveda de Hans Wagner: la Götterdämmerung, que aparece en la cinta de Scott Ward (Dave Bautista).

Matthias Schweighöfer es Ludwig Dieter, un extraordinario desarmador de cajas fuertes. Foto: Netflix

¿Detier en Planet of the dead?

Zack Snyder ya lo dijo. Habrá una tercera entrega de esta saga de zombies, nombrada El planeta de los muertos.

“¿Lo mató Zeus o no, qué sucedió? No lo vemos morir en cámara y todavía queda algo de tiempo. No voy a decirte qué sucede en El ejército de los muertos 2 - aka Planet of the dead -, pero digamos que es posible que Dieter sobreviviera. Y que hay una oportunidad de que ese roce con la muerte le hubiera hecho querer encontrar a una encarcelada Gwendoline”, explicó Snyder en una entrevista con el medio Inverse.

El ejército de los ladrones, una historia de Zack Snyder. Foto: composición/Netflix

¿Cuándo se estrenará Planet of the dead y qué nos espera ver? Solo es cuestión de tiempo para descubrirlo, no obstante, no dudamos de que pueda ser una buena película al nivel del talentoso Zack Snyder.

El ejército de los ladrones: tráiler oficial