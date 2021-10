Kevin Feige sobre rumores de Spider-man: “Algunos son ciertos y otros no”

Faltan menos de 2 meses para el estreno de Spider-man: No way home y a estas alturas la única pregunta que preocupa a los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel es: ¿aparecerán Tobey Maguire y Andrew Garfield en la nueva película del Hombre Araña? Las expectativas son cada vez más grandes y el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, ha dicho en la reciente publicación de la revista Empire que los seguidores del arácnido necesitan ponerse en orden para no sufrir una lamentable desilusión.

La revista Empire publicó recientemente un número de su revista en el que ha revelado nuevas imágenes de Spiderman: no way home. Es aquí en donde Feige, la principal cabeza de Marvel, habló sobre las diversas teorías que se han hecho sobre la posible trama de la cinta y todo el anticipo que ha ido creciendo, sobre todo en los últimos meses.

“Los rumores son divertidos, porque muchos de ellos son ciertos y muchos de ellos no son verdad”, dijo Feige sobre el tema. “El peligro es cuando te metes en el juego de las expectativas de querer que la gente esté entusiasmada con la película que recibe y no decepcionada por una película que no recibe” , añadió.

El rumor de que Maguire y Garfield aparecerían en Spiderman: no way home ha sido desde hace meses el más fuerte de todos. Las ansias de que se trate de algo real han crecido a tal punto de que ya muchos fanáticos lo dieron por hecho, a pesar de que no ha habido una confirmación oficial de Marvel ni ningún indicio totalmente verídico publicado por la empresa.

Lo cierto es que con las malas críticas que ha recibido Eternals, película que pertenece a la Fase 4 del UCM, el tercer largometraje del Hombre Araña corre peligro de ser mal recibido, sobre todo en tiempos de pandemia, donde Marvel necesita ahora más que nunca generar ingresos en taquilla.

De esta manera, habrá que esperar a un segundo tráiler oficial de la película para confirmar los últimos datos sobre la trama y ver si aún hay esperanzas para los fans de ver al trío Holland, Maguire y Garfield.

¿Cuándo se estrena Spiderman no way home?

Spiderman no way home llegará a salas de cine el 19 de diciembre y será la última película de Marvel Studios del 2021. Luego de todos los rumores, esta se perfila a ser la producción de superhéroes más esperada del año.