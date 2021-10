Luis Miguel, la serie: Diego Boneta y personajes de Netflix en divertido videoclip “Viaje solar”

Uno de los audiovisuales más populares y originales de Netflix está por llegar a su fin: Luis Miguel, la serie. No falta nada para la tercera entrega del ‘Sol de México’, que llegará el 28 de octubre de 2021 a la plataforma streaming. Esta última temporada no se hará esperar mucho, tal como sucedió con la segunda debido a la pandemia, que retrasó las grabaciones del proyecto como otras más producciones.

Póster oficial de Luis Miguel, la serie. Foto: Netflix

Hace unas semanas, se publicó el tráiler oficial en el que descubrimos que Luis Miguel afrontará problemas financieros hasta el punto de ser arrestado, además de la relación que sostendrá con Mariah Carey, quien le robará el corazón. Asimismo, alguien de su confianza le hurtará gran parte de su dinero, dejándolo al borde de la quiebra.

Mariah Carey y Luis Miguel en su primera aparición pública en el Club Mr. Tango, Buenos Aires. Foto: Lalo Yasky

Luis Miguel, la serie 3 - tráiler

Realmente faltan esclarecer más situaciones en esta historia, ya que el capítulo final del corto nos dejó boquiabiertos y con el corazón roto, pues ‘Luismi’ volvió a negar a su hija Michelle, decepcionando una vez más a Sophie; sin contar que Erika Camil termina con él justo cuando iba a pedirle matrimonio.

Erika Camil, el primer gran amor de Luis Miguel. Foto: Netflix

Otro asunto que nos tiene a la expectativa es la relación entre Michelle y su gran amigo Mauricio Ambrosi. Esta fue descubierta por el cantante gracias a José Perez, quien ahora lo está extorsionando.

Michelle Salas y Mauricio Ambrosi en Europa. Foto: Netflix

Luis Miguel 3 traerá mucha emoción, amor y lágrimas. Mientras esperamos a su estreno, Netflix está haciendo de las suyas para mantenernos a la expectativa. Solo hace unos días sacó un nuevo videoclip de “Cómo es posible que a mi lado” interpretado por el talentoso Diego Boneta.

Pero este martes 19 de octubre, sí que nos sorprendió con otro divertido clip, titulado “Viaje solar” . Este lleva la misma canción e imágenes; sin embargo, lo curioso fue ver escenas muy graciosas de otras series de Netflix como Sex education, Élite historias breves: Guzmán Caye Rebe, Ratched, The umbrella academy, You y Grace and Frankie. Todos estos extractos se compaginan muy bien con la letra y los efectos.

Luis Miguel, la serie: “Viaje solar”

Cada día estamos más cerca del estreno de Luis Miguel, la serie y Netflix lo sabe.