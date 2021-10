Wonder Woman 3: Patty Jenkins confirma tercera parte con Gal Gadot

La DC Fandome 2021 sirvió para revelar los distintos proyectos que tiene DC Films y Warner Bros. The Batman, The Flash, Black Adam y otros largometrajes tuvieron un espacio en la convención para brindar detalles a los fanáticos. Wonder Woman también tuvo un rincón en la convención, a pesar de no presentar ningún adelanto o fotografía acerca de una nueva película, se confirmó de manera oficial que el terce largometraje está próximo a grabarse.

Patty Jenkins y la actriz Lynda Carter fueron las elegidas para hablar del personaje y su extensa historia. Fue Carter, quien es conocida por interpretar a la princesa amazona en la serie de los 70, la que incitó a Jenkins de hablar sobre Wonder Woman 3 a lo que la cineasta respondió: “Más bien tienes muchas ganas de que no diga nada”.

“Estamos muy emocionadas con Wonder Woman 3. Gal Gadot está muy triste por no poder estar aquí, porque es la persona más ocupada del planeta ahora mismo con tres niños pequeños y rodando, no ha podido estar aquí. Pero las tres estamos muy emocionadas con algunas cosas que van a pasar en Wonder Woman 3″.

Lynda Carter realizó un comentario que indicaría que podría aparecer en la tercera película. “Quién habría pensado que en este momento de mi vida se me iba a presentar un regalo así. Wonder Woman es mucho más que un personaje, es una idea y una esencia”.

Aún no se conocen detalles acerca de la tercera parte de Wonder Woman, como el inicio del rodaje, personajes o fecha de estreno, ya que Jenkins se encuentra ocupada con el rodaje de Rogue squadron, serie que pertenece al universo de Star wars.