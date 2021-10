Michael Caine desmiente su retiro de la actuación en nuevo mensaje de Twitter

El último 15 de octubre, el actor Michael Caine sorprendió a los fanáticos luego de su impactante publicación donde aparentemente afirmaba su retiro de la actuación. Bastaron solo minutos para que la noticia se hiciera viral y genere miles de comentarios en redes sociales. No obstante, ante la polémica momento, el artista de 88 años desmintió lo ocurrido y volvió a compartir un nuevo mensaje en su cuenta de Twitter en la que aclaró la situación.

“Yo no me he retirado y no mucha gente lo sabe”, dicta el comentario de Caine, el cual trajo la calma de los cibernautas. Asimismo, la estrella de Hollywood no dudó en proclamar que su anterior publicación había sido malinterpretada por los seguidores.

Michael Caine asegura que no se va del cine. Foto: Twitter

Recordemos que en su anterior tweet, la celebridad expuso que ahora se dedicaría a la literatura, pero no que se retiraría del cine para siempre. “Como actor tienes que levantarte a las seis y media de la mañana e ir al estudio. Como escritor, ¡empiezas a escribir sin levantarte de la cama!”.

No caben dudas que la confusión entre los fans fue más que comprensible por la ambigüedad del mensaje. No obstante, luego de aclaración, todavía existe la posibilidad de ver a Caine en otra producción a futuro.

Hasta el momento, se conoce que la última película del actor es Best sellers y se estrenó en los cines de Estados Unidos el 17 de septiembre de 2021. Todavía queda pendiente cuándo llegará a Perú y otros países de Latinoamérica.