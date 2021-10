You, temporada 3, final explicado: qué pasó con Joe y cuál fue el destino de Love

Si bien los fanáticos pensaron que la historia de Joe Golberg acabaría con el final de la temporada 2 de You, el personaje todavía tiene más de un problema que resolver. Con una Love embarazada, los problemas entre esta peculiar pareja no han terminado y el estreno de You, temporada 3 en Netflix lo demostró.

Recordemos que en los capítulos anteriores, Joe y Love se conocen, se enamoran y se vuelven enamorados. Pero, como ya lo estábamos anticipando, él se ve envuelto en más de un problema con la llegada de Candace, su exnovia que él había ‘matado’. Con la joven jurando venganza, todos sus planes se acaban cuando Love demuestra su verdadera naturaleza: ella también es una asesina.

Alerta spoilers.

Final explicado de You, temporada 3: ¿qué pasó entre Love y Joe?

Con los medios investigando la muerte de Natalie, vemos a la par cómo la relación de Love y Joe está en su peor momento, ambos ya no confían entre ellos, pero él está decidido a irse con Henry y vivir una vida junto al personaje de Tati Gabrielle, Marine.

Así también, se da a conocer que Theo está enamorado de Love y le pide huir junto a Henry. Lo que no imaginó era que la mujer lo golpearía al encontrar la caja de cristal con Sherry y Cary dentro de ella. Él queda inconsciente.

En el clímax de You, temporada 3, Love conoce el romance de Joe y Marine. Ella no quedará contenta e invitará a la joven a su casa con una intención: matarla. Su plan inicia y le cocina una cena a su esposo. Comen y en una tensa conversación, el hombre cae al suelo. La mujer había puesto un paralizante en la comida.

Con el paso de las escenas, vemos a Marine yendo a la casa de la pareja. Al ingresar, Love le revela que sabe de su romance con Joe, algo que la chica no esperaba. Cuando la heredera de los Quinn la iba a matar, su hija ingresa. Ambas se retiran.

En la parte final, se observa a Joe recuperado tras tomar el antídoto del paralizante que le dio Love, algo que él había anticipado. El plan final de Golberg lleva al espectador a ver hasta dónde está dispuesto a llegar por su amada Mariane: escribió una carta de despedida en nombre de su esposa, reveló que ella había matado a Natalie , la inculpó del suicidio de Gil y del asalto de Ryan, además que había encerrado en la casa de vidrio a Sherry y Cary. Luego de enviar el mensaje, Joe quema su casa. Love y toda su vida de casado desaparecen.

¿Joe sobrevivió?

Sí. En la parte final de You, temporada 3, vemos a Theo recuperado y nuevamente junto a Matthew. Por otro lado, vemos a Henry, el hijo de Joe y Love, viviendo con Dante. También supimos que los Conrad se convirtieron en conferencistas y contaron cómo sobrevivieron al encierro de Love.