The Batman: director revela foto de Catwoman previo al nuevo trailer de DC Fandome

Matt Reeves subió una foto exclusiva de la actriz Zoë Kravitz en el papel de Selina Kyle como anticipo del nuevo tráiler de The Batman que será lanzado este sábado en el evento de DC Comics.

La nueva imagen muestra el look de Selina Kyle en la cinta de Matt Reeves, The Batman. Foto: composición/ Facebook The Batman/AFP