Amor en custodia: Paola Núñez y Andrés Palacios se ‘reúnen,’ a 16 años de la novela

Amor en custodia llegó a las pantallas de TV Azteca en 2005; no obstante, el amor prohibido entre Paz y su guardaespaldas, Juan Manuel Aguirre, cautivó a millones de personas y pronto se convirtió en materia de exportación de México para Latinoamérica. Ahora, la emblemática cadena de televisión ha decidido reestrenar su exitoso melodrama. Pero todo parece que el horario elegido no ha sido de total agrado para Paola Núñez y Andrés Palacios.

Paola Núñez y Andrés Palacios criticaron el horario que TV Azteca decidió para reestreno de Amor en custodia. Foto: El universal

De acuerdo con el portal mexicano El universal, los recordados ‘Barbie’ y Pacheco hicieron un Instagram Live, a 16 años del primer arribo de la telenovela, para comentar acerca del regreso del programa que los llevó a la fama.

“Me sentí feliz porque nunca creí que iba a volver a pasar. Pasaron demasiados años y ya ves que había especulaciones y todo tipo de teorías sobre por qué no la volvían a pasar (…) que yo pensé que ya la habían perdido o algo así. Me creí varias cosas que se estaban diciendo por ahí (...). Se esperaron con una súper estrategia de mercadotecnia (…) ‘Esta es nuestra estrategia: vamos a agarrar a los fans cuando tienen 40 años y ahí es donde les vamos a llegar, a las 4.30 ′″, precisó.

Algo que fue compartido por su excompañero de reparto, especialmente debido a algunas escenas subidas de tono que no precisamente deberían exponerse en rango un tanto familiar. “Andrés y yo tampoco estamos felices de que la pongan en ese horario, pero supongo que tienen su propia estrategia”, continuó Núñez.

Amor en custodia es una de las telenovelas mexicanas más recordadas de la época. Foto: Tv Azteca

Pese a lo emocionante que fue este reencuentro virtual para los admiradores, los problemas de conexión no permitieron una correcta interacción con sus fans como ambos hubiesen querido. “Pensar en poder interactuar de inmediato con la respuesta del público habría sido increíble”, dijo Palacios.

Ante ello, Paola recordó que cuando el programa se estrenó, ella recibía correos de sus seguidores, que antes pasaban por el filtro de la producción: “Si hubiera sido la interacción inmediata creo que ‘Barbie’ habría sido un personaje mucho más rico y tendría mucho más del público (…). Las frases más famosas de ‘Barbie’ eran las que me daban los fans, yo no era la más creativa”, reconoció la actriz.