What if, final: ¿por qué Spider-Man no fue elegido como Guardian del Multiverso?

What if...?, el primer show animado de Marvel Studios para Disney Plus, mostró qué habría pasado si Ultron ganaba a los Avengers como una de las consecuencias del multiverso desatado en la serie Loki. Como si esto no fuera suficiente, el villano se apodera de las gemas del infinito y decide acabar con la vida en infinitos mundos alternos.

Con el lanzamiento del noveno y último episodio, los fans vieron el auge de un nuevo equipo de superhéroes llamado Guardianes del Multiverso. Estos fueron los personajes reclutados por el Vigilante: Thor, Gamora, Doctor Strange Supreme, Capitana Carter, Black Panther (Killmonger) y Star-Lord (T’Challa).

Luego de una ardua batalla, los protagonistas lograron vencer a la inteligencia artificial y se ganaron el corazón de los espectadores. Sin embargo, más de un fanático notó que el Spider-Man proveniente del universo zombi, que conocimos en el quinto capítulo, no formó parte de la agrupación.

Si bien no hay una explicación oficial, los fanáticos presumen que se deba a la gran cantidad de personajes ya reclutados por el Vigilante. No obstante, habría sido un buen adelanto para los seguidores del Hombre Araña que esperan ver Spider-Man: no wy home el próximo 17 de diciembre del 2021.

Algunas versiones "body horror" de Spider-Man ya fueron exploradas en los cómics. Foto: composición/Marvel

Cabe resaltar que se desconoce con exactitud el contrato entre Marvel Studios y Sony Pictures para el uso del superhéroe arácnido. Sin embargo, dicho acuerdo ya fue impedimento para que Tom Holland preste su voz a ‘Spidey’.

“Sabes, no me han contado todos los entresijos de su relación con Sony. Pero creo que puede haber tenido algo que ver con eso, creo que sí”, expresó el productor Brad Winderbaum en una pasada entrevista para Collider sobre el caso.