Venom 2 debuta con 90,1 millones de dólares y establece nuevo récord de taquilla

Los personajes de Marvel continúan sorprendiendo en la pantalla grande. Si bien Rápidos y furiosos 9 fue uno de los primeros largometrajes en establecer los términos de desempeño en la taquilla, la verdad es que los superhéroes y villanos son los nuevos reyes del box office, así lo ha demostrado Venom: let there be carnage con unos envidiables 90,1 millones de dólares en los primeros tres días de su debut en los cines del mercado norteamericano (Estados Unidos y Canadá) .

Según detalla The Hollywood Reporter, antes que el entrañable simbionte llegara a las salas de proyección, Black Widow se mantenía a tope de lista con unos 80 millones de dólares, seguida de Shang-Chi y La leyenda de los Diez (también de Marvel Studios) que ostentaba poco más de 75 millones de dólares.

No obstante, ahí no queda todo, pues de acuerdo con Deadline, Let there be carnage superó en un 12% la apertura del filme original de 2018, posicionado en los 80,2 millones de dólares. Con ello, esta secuela se ubica en una corta lista de películas que han logrado sobrepasar a su primer capítulo, algo bastante prometedor especialmente teniendo en consideración la situación sanitaria actual.

Venom 2 es una de las películas más esperadas por los fanáticos del personaje. Foto: Sony Pictures

Venom: let there be carnage – sinopsis oficial

Más de un año después de los acontecimientos de Venom (2018), el periodista de investigación Eddie Brock lucha por adaptarse a la vida como anfitrión del simbionte alienígena Venom, que le otorga habilidades sobrehumanas para ser un vigilante letal.

Brock intenta relanzar su carrera entrevistando al asesino en serie Cletus Kasady, que se convierte en el anfitrión del simbionte Carnage y escapa de la cárcel tras una ejecución fallida.

¿Cuándo se estrena Venom 2 en Perú?

Para alegría de los fanáticos, el estreno de Venom 2 está programado para el jueves 7 de octubre en salas peruanas.