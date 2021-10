Sex education: ¿cómo se realizan las escenas íntimas de la popular serie de Netflix?

Sex education, la popular serie de Netflix que rompe tabúes, se estrenó por primera vez en enero de 2019. Y hace poco salió la tercera entrega. Desde su inicio, las relaciones sentimentales vienen siendo lo particular de la historia. Los romances no pueden faltar, pues de ello nacen todos los conflictos entre los personajes; así como también se buscan soluciones. El entretenido show ha terminado por educar a jóvenes y adultos que aún están lidiando con temas morales que no son bien vistos ante la sociedad.

No hay duda de que las escenas íntimas son una parte fundamental de Sex education. Aunque el elenco está formado por actores profesionales, para muchos de ellos fue la primera vez que debían afrontar este tipo de tomas. Sin embargo, el tiempo ha generado en estas figuras jóvenes la confianza para trabajar entre amigos y con un excelente equipo de producción.

Steve y Aimee. Foto: Netflix

Tal fue la experiencia de la británica Mimi Keene, quien interpreta a Ruby Matthews. Ella confesó en una entrevista con SensaCine que fue su primera vivencia filmando al desnudo. Mimi dijo que fue algo “abrumador”.

Por otro lado, Asa Butterfield (Otis Milburn) comentó, en una oportunidad, que el paso de los meses y momentos compartidos han ocasionado que los chicos se sientan más cómodos grabando: “Tenemos más experiencia. Y también tenemos más confianza . El hecho de que nos conozcamos tan bien ahora hace que esas escenas sean más fáciles de realizar porque simplemente puedes reírte con ellas. A veces es un poco absurdo lo que tenemos que hacer”.

Un punto adicional a rescatar es el grupo de coordinadores de intimidad con el que cuenta Sex education. El correcto manejo de cada detalle ha sido idóneo. Según palabras de Asa, “es importante el equipo que hay detrás, no solo los productores, sino el coordinador de intimidad”.

“Nos hacen sentir lo más cómodos qué les es posible mientras estamos rodando esas escenas. Nos sentimos escuchados y respetados y eso es crucial ”, agregó.

Eric y Adam de picnic. Foto: Netflix

¿Quién ayuda a los estudiantes de Moordale con las escenas íntimas?

Ita O’Brien es una reconocida directora de movimiento y coordinadora de intimidad para cine, televisión y teatro. Ella es la cabeza que orquesta las escenas más candentes de Sex education . Además, también brinda seguridad personal a los protagonistas.

“Doy una estructura y un proceso para llevar a cabo las escenas de sexo”, explicó O’Brien para el medio digital Mashable. “Estoy allí para ayudarlos a coreografiarlo, asegurándome que todos estén bien. Tanto con lo físico como con la desnudez. Se acepta la escena paso a paso, incluso cuando las personas han dado su consentimiento para ser tocadas, para que puedan ser más libres de contar la historia y llevar a su personaje a lo largo de la escena”, acotó.

Definitivamente, hay un gran trabajo dedicado para hacer realidad Sex education. Muy aparte de la polémica de la serie, no se puede negar que todos dan lo mejor para que nadie se vea afectado y cada seguidor disfrute la trama.