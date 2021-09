Venom 2: primeras reacciones de los críticos sobre la película con Tom Hardy

Venom 2: let there be Carnage traerá de regreso a Tom Hardy como el querido simbionte, bajo la dirección de Andy Serkis. En esta ocasión, enfrentará a una amenaza feroz e imparable llamada Carnage y los fanáticos no podrían estar más emocionados por la épica batalla.

Ciertamente, dicho enfrentamiento es uno de los más grandes atractivos de la cinta porque promete grandes dosis de acción y violencia. Ahora que finalmente llegó a cines, la crítica especializada comparte sus primeras impresiones.

La segunda entrega de Venom cuenta con una aprobación del 69% en el portal Rotten Tomatoes. Por el momento no cuenta con un consenso de la crítica, por lo que te compartimos algunas de las opiniones más populares de la cinta.

Foto: captura de Twitter

“Venom 2 tiene algunos momentos realmente entretenidos y encantadores, particularmente entre Eddie y Venom, que siguen siendo una dinámica súper divertida, pero la película se pierde un poco en Carnage. Hay demasiadas ideas y la película simplemente atraviesa el desastre hasta el final”.

“Venom 2 abraza aún más el absurdo romance de amigos de la primera película. Andy Serkis mantiene la acción y el humor moviéndose rápidamente, incluso si no siempre aterriza. La actuación exagerada de Tom Hardy sigue siendo un punto destacado, mientras que Woody Harrelson disfruta de cada momento sádico”.

“Cuando se trata de Venom 2 es simple. ¿Te gustó la primera? Te gustará esta. ¿No te gustó la primera? Así es como te sentirás aquí. Es la versión más grande y rápida de la primera película que disfruté y de la que me olvidé al instante. Divertida. Frívola”.

“Dios mío, estas películas son torpes y no puedo evitar disfrutarlas tanto. Podría ver 10 películas más de Eddie y Venom llamándose perdedores. Hay una escena en la que ambos están tumbados en la playa juntos y miran la puesta de sol”.

Venom: futuro de la saga y conexión con Spider-Man

“Estoy pensando también sobre la tercera película, porque creo que tienes que escribirla a la vez. No se dará luz verde a una tercera sin que la segunda tenga éxito, pero el estudio está muy muy satisfecho con la número dos”, fueron las palabras de Tom Hardy en una entrevista para Esquire.

“Sería negligente si no intentase crear algún tipo de conexión. No estaría haciendo mi trabajo si no estuviese abierto a cualquier oportunidad o emocionado por la posibilidad. Obviamente, es un gran abismo que sortear siendo una sola persona, y necesitaría un nivel mucho más grande de diplomacia e inteligencia, de sentarse y conversar, para lanzarse a un ruedo como ese”, señaló.