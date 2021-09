What if...?, capítulo 8: final explicado del octavo episodio de la serie

What if...?, la primera serie animada del MCU, lanzó su octavo episodio este 29 de septiembre en Disney Plus y los fanáticos no dejan de comentar los eventos que cambiaron a favor de Ultron, quien es el principal villano a derrotar en la primera temporada del show.

En el nuevo capítulo nos remontamos a la segunda película de Los Vengadores donde la poderosa inteligencia artificial aparece por primera vez. Contrario a los eventos del filme, él logra eliminar al equipo de superhéroes y acaba con la vida en la Tierra para materializar su concepto de paz.

Cuando llega Thanos al planeta, Ultron lo asesina en instantes para apoderarse de todas las gemas del infinito. Con todo ese poder, acaba con la vida en el universo entero y descubre la existencia del multiverso. Tras un enfrentamiento contra El vigilante, se convierte en la mayor amenaza nunca antes vista.

En los últimos minutos, vimos que el ente cósmico escapó y decide romper su juramento de cero intervención. Ahora que el multiverso peligra, busca la ayuda de poderosos personajes, entre los que se incluye Doctor Strange Supreme, sobreviviente del fin de su mundo contra todo pronóstico.

Esto significa que el noveno episodio mostrará una batalla de proporciones épicas entre la última línea de defensa y Ultron con las gemas del infinito. Por el momento no hay un avance oficial del capítulo que nos den más pistas al respecto, pero se presume que anteriores héroes de la temporada regresarán para la batalla.

Aparte de Doctor Strange Supreme, Star-Lord (T’Challa), Capitana Carter, Capitana Marvel e incluso Killmonger se posicionan como algunos de los candidatos de la nueva conformación que deberá acabar con la poderosa inteligencia artificial.