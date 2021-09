‘James Bond: No time to die’: crítica elogia a Daniel Craig en su adiós a 007

Daniel Craig debutó como James Bond en Casino Royale, allá por el año 2006. Ahora, luego de más de una década asociado al icónico agente 007, el actor se despide de su legendario papel con el arribo de No time to die, cinta que ya tiene sus primeras reseñas previo a su lanzamiento comercial a la pantalla grande. Las reacciones tempranas de la crítica especializada han elogiado el trabajo de la estrella de Hollywood, además de haber calificado positivamente al resto del reparto.

El film, que se ha convertido en el de mayor duración en la franquicia de Bond, también cuenta con la presencia de Ana de Armas, Léa Seydoux, Lashana Lynch, Ben Whishaw, Naomie Harris, Jeffrey Wright, Christoph Waltz, Ralph Fiennes, Roy Kinnear, Dali Benssalah, David Dencik y Billy Magnussen. A continuación, te dejamos las opiniones de los periodistas especializados.

Steven Weintraub – Collider

“No time to die está cargada de todo lo que esperas en una película de Bond, pero también tiene muchas sorpresas. Estuve al borde de mi asiento durante la mitad de la película. Es necesario tener los eventos de Spectre frescos en la mente antes de verla. Me encantó Daniel Craig como James Bond. Gran despedida”.

Steven Weintraub – Collider. Foto: captura de Twitter

Eric Kohn – IndieWire

“Todo el mundo hablará de ese final de No time to die, pero son los minutos iniciales —que me recordaron al Hanna de Joe Wright— los que destacan como los mejores, y dejan claro que hay vida más allá de los ritmos más conocidos de la franquicia”.

Eric Kohn - IndieWire. Foto: captura de Twitter

Germain Lussier – Gizmodo

“La espera ha merecido la pena. Hermosos efectos visuales, una acción increíble y, probablemente, la película de Bond más emotiva hasta la fecha. Es innecesariamente compleja, lo que la hace parecer muy larga, pero ese tiempo e historia adicionales le dan a su acto final la gravedad necesaria para diferenciarla del resto”.

Germain Lussier – Gizmodo- Foto: captura de Twitter

Scott Mantz - Broadcast Film Critics Association

“No time to die: necesito más tiempo para procesar, pero realmente me gustó mucho —definitivamente mejor que Quantum y Spectre—. Es la película de Daniel Craig más sólida y —¿me atrevo a decir?— más íntima de James Bond con un resultado poderoso, inesperado y muy emocional. La espera ha merecido la pena”.

Scott Mantz - Broadcast Film Critics Association. Foto: captura de Twitter

Joshua Horowitz – MTV

“No time to die es muy buena. Estoy más aliviado que otra cosa. Estaba preocupado al entrar. Es de alguna manera la salida más tonta y más seria de Daniel Craig. Sobre todo lo primero”.

Joshua Horowitz – MTV. Foto: captura de Twitter

James Bond: no time to die – sinopsis oficial

Cinco años después de la captura de Ernst Stavro Blofeld, James Bond ha dejado el servicio activo. Su amigo y agente de la CIA Felix Leiter se pone en contacto con él para que le ayude a buscar a Valdo Obruchev, un científico desaparecido. Cuando se hace evidente que Obruchev ha sido secuestrado, Bond debe enfrentarse a un villano cuyos planes podrían suponer la muerte de millones de personas.