Venom 2: Tom Hardy explicó que recurrieron al humor para algunas escenas

Venom: let there be Carnage es una de las películas más esperadas de 2021. La secuela traerá de regreso al popular simbionte, quien esta vez tendrá que enfrentarse a un poderoso enemigo: Carnage. A pesar de que la cinta no se estrena todavía de manera oficial, Tom Hardy (Venom) explicó para el medio Extra TV que decidió, junto a la guionista Kelly Marcel, modificar algunas escenas de acuerdo a lo que dijeron los expertos.

“Nos tomamos muy en serio los comentarios de la crítica y los fans en la primera película. Kelly y yo nos involucramos y tuvimos tiempo para pensar junto al estudio, y se nos ocurrió una lista de cosas que consideramos realmente importantes, tratando de incorporarlas”, señaló.

Asimismo, Hardy explicó que recurrieron a la comedia para resaltar la historia de la película. “Una de las modificaciones que agregamos es este fuerte elemento de humor, el no tomarse demasiado en serio a uno mismo y disfrutar de esta extraña pareja conformada por Eddie y Venom”, finalizó.

¿Cuándo se estrena Venom 2: let there be Carnage?

Según fuentes oficiales, Sony y Marvel Studios decidieron mover el estreno de la cinta de su fecha inicial, en octubre de 2020, hasta el 24 de setiembre de 2021, añadiendo más tiempo de expectación. No obstante, el estudio volvió a cambiar el lanzamiento del filme para el 2 de octubre de este año.

¿De qué trata Venom 2?

En cuanto a la sinopsis de Venom 2, todavía no se sabe con claridad qué historia tomará. Lo que sí es seguro es que tendrá un enfrentamiento con Carnage, personaje interpretado por el reconocido actor Woody Harrelson. Además, se conoce que el villano tendrá un aspecto muy diferente a las escenas poscréditos de su precuela.