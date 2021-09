Emily en París 2: primeras imágenes de la segunda temporada con Lily Collins

El estreno de Emily in París en Netflix fue uno de los más comentados en redes sociales, debido a su representación del mundo de la alta costura que recordó a la película El diablo viste a la moda. Sin embargo, no tuvo la misma acogida positiva que la del largometraje.

A lo largo de sus 10 capítulos, el programa nos presentó a Emily Cooper (Lily Collins), una ejecutiva de marketing que logra el trabajo de sus sueños: ingresar a una firma francesa. Tras esto, debió enfrentarse a los constantes choques culturales durante su estancia en París.

Un año después de la primera temporada, los nuevos capítulos están cada vez más cerca de llegar a la plataforma de streaming. Por el momento no hay fecha de estreno. En tanto, la producción decidió lanzar las primeras imágenes para hacer más amena la espera.

¿Por qué Emily en París fue tan criticada?

Lo expuesto en cada episodio de Emily in París no fue bien recibido por algunos franceses. Según dio a conocer The Guardian, varios cibernautas manifestaron que la serie de Netflix expuso solo ‘clichés’ y no la realidad de la ciudad en la que viven.

Ante esta polémica, el actor Lucas Bravo, quien da vida a Gabriel en la ficción, habló sobre estos comentarios y admitió que la serie no era perfecta. Además, explicó que la producción solo había retratado una sola visión de París y su gente.

“Creo que tienen razón, en cierto modo. Estamos retratando clichés y solo una parte de la historia. París es una de las ciudades más diversas del mundo. Tenemos tantas formas de pensar, nacionalidades y vecindarios que una vida no sería suficiente para saber todo lo que sucede en las calles parisinas. La ciudad va más allá que la serie”, contó a Cosmopolitan.

En ese sentido, Lily Collins también defendió la producción. En conversación con la revista Vogue, confesó que entendía la reacción de los televidentes y “que la creación de la serie se dio para hacer reír y ayudar un poco al espectador a olvidar del caótico 2020″.