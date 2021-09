Gambito de dama 2: ¿la serie de Netflix tendrá nuevos episodios?

La noche de los Emmy 2021 cerró con Gambito de dama ganando el trofeo dorado a mejor miniserie, el cual se une al galardón de mejor dirección de una miniserie que ganó en la misma ceremonia. Todo ello, sumado al 94% de aprobación por parte del público que ostenta en Rotten Tomatoes, hace pensar que la producción de Netflix es una de las favoritas de los fanáticos. Pero ¿existe la posibilidad de ver una segunda temporada?

Mejor miniserie en los Emmy 2021: The queen’s Gambit. Foto: TNT

Por desgracia, las mentes detrás de su realización tienen una respuesta poco alentadora. En entrevista con Deadline, Scott Frank, uno de los productores ejecutivos del show, indicó que no habrá una continuación porque ya cerraron con su ciclo. “ Siento que hemos contado la historia que queríamos contar, y me preocupa -permítanme decirlo de otra manera- me aterra que si intentamos contar más, arruinemos lo que ya hemos contado”, precisó.

Anya Taylor-Joy estuvo nominada a mejor actriz en una miniserie por Gambito de dama. Foto: Netflix

Además, de acuerdo con lo reportado por el portal especializado Collider, Frank y William Holberg, también productor ejecutivo del programa, participaron en un panel virtual, en donde confirmaron rotundamente que no harían más temporadas, ni tampoco alguna película relacionada. No obstante, lo que sí garantizaron, según indica el citado medio, es que volverán a trabajar con Anya Taylor-Joy en otro proyecto.

¿De qué trata Gambito de dama?

Abandonada y confiada a un orfanato de Kentucky a finales de la década de 1950, Beth Harmon (Taylor-Joy) descubre su increíble talento para el ajedrez, al tiempo que desarrolla una adicción a los tranquilizantes proporcionados por el Estado como sedante para los niños. Atormentada por sus demonios personales y alimentada por un cóctel de narcóticos y obsesión, Beth se transforma en una marginada impresionantemente hábil y glamurosa mientras está decidida a conquistar los límites tradicionales establecidos en el mundo del ajedrez de competición, dominado por los hombres.

