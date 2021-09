Emmy 2021: ¿por qué ver The Crown, la serie de Netflix con más nominaciones?

Los premios Emmy están a poco de iniciar. Dentro de las categorías más importantes destacan producciones como Wandavision, Gambito de Dama, Mare of Easttown. No obstante, Netflix, el gigante del streaming, ha logrado posicionar a su serie The Crown como una de las favoritas de la noche gracias a sus 24 nominaciones, misma cantidad que comparte con The Mandalorian de Disney Plus.

Sin lugar a duda, la gran gala de esta noche dará mucho que hablar, especialmente debido a las prometedoras actuaciones que ofrecen sus respectivos roles principales, y a todo el despliegue de producción que cada título se ha esforzado en poner en escena. Por lo pronto, te contamos algunas razones por la que deberías ver The Crown.

Un vívido retrato

Mientras que tres décadas de historia están por delante de The Crown, la cuarta temporada puede haber presentado las verdades más duras hasta ahora para la serie. Tanto es así, que la actual monarquía se vio obligada a que se dejara en claro que el título de Netflix es algo ficticio.

La tensa dinámica que supuso la inclusión de Diana en la familia es uno de esos momentos que puso la ‘piel de gallina’ a todo el mundo, debido a lo delicado que es el tema, inclusive en la actualidad.

The crown, temporada 5 será la penúltima entrega de la serie. Foto: composición/Netflix

El antagonismo de Margaret Thatcher

Si bien Margaret Thatcher no es una de las figuras más queridas entre la población del Reino Unido, su representación parte de Gillian Anderson, quien fue una de las interpretaciones que más han gustado a los fans. Gran parte de su arco se desarrolla de forma paralela al de Diana, como dos forasteros introducidos en medio del paisaje británico. La introducción de ambas ha sido tomada por los admiradores como una narración natural y fascinante.

Gillian Anderson como Margaret Thatcher para The Crown temporada 4. Foto: Netflix

Las actuaciones del reparto

Para que una producción logre el reconocimiento que se busca, en muchas ocasiones se deben apoyar no solo en la construcción de su historia, también en la actuación de su elenco. Ello se ha logrado bastante bien en The Crown, debido a que actualmente cuenta, además de las respectivas nominaciones en los Emmy 2021, con un 90% de aprobación en Rotten Tomatoes.

The Crown

The Crown, cuarta temporada – sinopsis oficial

La cuarta temporada se sitúa a finales de los años setenta. La reina Isabel (Olivia Colman) y su familia se encuentran preocupados por salvaguardar la línea de sucesión asegurando una novia adecuada para el príncipe Carlos (Josh O’Connor), que sigue soltero a los 30 años.

A medida que la nación comienza a sentir el impacto de las políticas de división introducidas por la primera mujer del Primer Ministro de Gran Bretaña, Margaret Thatcher, surgen tensiones entre ella y la Reina, que solo se agravan cuando Thatcher lleva al país a la Guerra de las Malvinas, lo cual genera un conflicto dentro de la Commonwealth.

Mientras que el romance de Carlos con la joven Diana Spencer proporciona un cuento de hadas muy necesario para unir al pueblo británico. La familia real está cada vez más dividida.