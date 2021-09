Daniel Craig debutó como James Bond en Casino royale de 2006, es decir, hace 15 años. Ahora, la estrella de Hollywood está por cerrar su ciclo como el agente 007 con el arribo de No time to die a la pantalla grande. De hecho, su gran despedida al rol protagónico sería una de las más grandes para el personaje, puesto que la cinta tendrá una duración de 163 minutos, la más larga de la franquicia.

Casino Royale renovó la franquicia con Daniel Craig como nuevo agente 007. Foto: composición / Warner Bros

El adiós a un personaje tan icónico no solo será un momento de gran carga emocional para su fiel fanaticada, también significa desprenderse de una parte de su vida para Craig. Así lo ha confesado en un emotivo discurso dedicado a su equipo, el cual fue compartido por Filmthusiast.

“Mucha gente aquí ha trabajado en cinco películas conmigo, y sé que se han dicho muchas cosas sobre lo que pienso de estas películas o de lo que sea. Pero me encantó cada segundo de estas películas, y especialmente esta, porque me levanté cada mañana, y he tenido la oportunidad de trabajar con ustedes. Y eso ha sido uno de los mayores honores de mi vida ”, dijo el actor con una clara expresión de nostalgia en el rostro.

Póster de James Bond: no time to die. Foto: IMAX

James Bond: no time to die – sinopsis oficial

Cinco años después de la captura de Ernst Stavro Blofeld, James Bond ha dejado el servicio activo. Su amigo y agente de la CIA Felix Leiter se pone en contacto con él para que le ayude a buscar a Valdo Obruchev, un científico desaparecido. Cuando se hace evidente que Obruchev ha sido secuestrado, Bond debe enfrentarse a un villano cuyos planes podrían suponer la muerte de millones de personas.

James Bond: no time to die será la última entrega de la saga con Daniel Craig. Foto: MGM

¿Cuándo se estrena James Bond: no time to die?

No time to die se estrenará mundialmente en el Royal Albert Hall de Londres el 28 de setiembre. Posteriormente, se estrenará en cines el 30 de setiembre en el Reino Unido, y el 8 de octubre en Estados Unidos.