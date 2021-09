Durante el último Festival de Cine de Berlín, la ganadora del Premio Especial del Jurado fue la película Never Rarely Sometimes Always, un drama sobre una joven de 17 años que quedó embarazada y busca la forma de abortar. Este largometraje aborda un tema que el movimiento feminista reivindica como un derecho, pero que aún es prohibido y perseguido en diferentes países del mundo.

Entre 2010 y 2014, la Organización Mundial de la Salud (OMS) registró un promedio anual de 56 millones de abortos en el mundo, entre seguros e inseguros. Se estima que cada año hay alrededor de 7 millones de mujeres que son hospitalizadas a consecuencia de un procedimiento sin condiciones de seguridad.

Ante este panorama, el cine invita a reflexionar sobre el tema, por lo que dejamos cinco películas que llevan a reflexionar sobre las dificultades y consecuencias de someterse a una interrupción voluntaria del embarazo insegura, y como la negación de este derecho tiene consecuencias que afectan las vidas de quienes decidieron abortar.

Juno (2007)

Dirigido por Ivan Reitman, es un título de referencia sobre el tema del aborto, pese a que su enfoque suscitó polémica tanto por parte del sector antiderechos como del movimiento feminista.

4 meses, 2 semanas, 3 días (2007)

El director rumano Cristian Mungiu muestra las dificultades sociales, políticas y geográficas de una mujer que intenta abortar en plena dictadura en Rumanía, cuando se decretó una ley antiaborto que provocó que miles de mujeres murieran intentando abortar de forma insegura.

El secreto de Vera Drake (2004)

Vera Drake es una mujer de clase obrera que se dedica en secreto a ayudar a chicas jóvenes a abortar en 1950, una época en la que estaba totalmente prohibido realizar este procedimiento en Inglaterra.

Las normas de la casa de la sidra (1999)

Basada en la novela del mismo título, esta película ganó el Oscar al Mejor Guion. Presenta la historia del doctor Larch (Michael Caine), quien dirige un orfanato infantil en el que también se realizan abortos inseguros. Uno de sus pupilos (Tobey Maguire) está en contra de esta práctica hasta que llega al orfanato el caso de una chica embarazada a causa de un incesto.

Unpregnant (2020)

Unpregnant es la primera película original de HBO Max y, para ello, la cadena escogió el aborto en adolescentes de Estados Unidos como el tema en el que se basará la producción. Este film cuenta la historia Veronica (Haley Lu Richardson) y Bailey (Barbie Ferreira), dos adolescentes que emprenden un viaje en carretera con un solo objetivo: llegar a una clínica que realiza abortos seguros a menores de edad.