El guardaespaldas: Warner Bros. prepara remake del clásico de los años 90

El guardaespaldas de los años 90 fue un drama romántico sobre un agente del servicio secreto que se convierte en el protector de una cantante de R&B. Aunque la película no tuvo buena recepción de la crítica, su banda sonora tuvo una buena acogida y se convirtió en la más vendidas de todos los tiempos. Dentro de ellas, “I will always love you” se posicionó en un verdadero himno de la época que incluso evoca gratos recuerdos en la actualidad.

El soundtrack de El guardaespaldas se convirtió en la banda sonora de una película más vendido de todos los tiempos. Foto: Amazon

Ahora, para alegría de los fanáticos del amor en la ficción de Kevin Costner y Whitney Houston, la revista Variety ha confirmado que Warner Bros. está trabajando en un remake del icónico largometraje . Asimismo, ha informado que Matthew López, nominado al premio Tony por The inheritance, será el encargado de escribir el guion.

Claro está que las actuaciones de Houston y Costner han quedado grabadas en la memoria de millones de personas. Por ello, encontrar una pareja que pueda transmitir las mismas emociones sería un reto para la realizadora. No obstante, el citado medio señala que las parejas protagonistas que se han considerado para el film incluyen desde Chris Hemsworth y Tessa Thompson (Thor y Valquiria en el UCM), hasta Channing Tatum junto con Cardi B. Sin embargo, aún no se ha fijado a nadie.

El guardaespaldas es una de los dramas románticos más queridos por los fans. Foto: Warner Bros.

Por otro lado, ha trascendido que Lawrence Kasdan, guionista y productor del título de 1992, fungirá como productor de esta nueva versión, junto con Dan Lin y Jonathan Eirich.

Si bien la cinta noventera ostenta un 32% de aprobación en las opiniones de los periodistas especializados, el público le otorga un 64% de calificación, con lo cual se reafirma la validación de ser considerada un “clásico”. Además, según indica el portal especializado IMDb, la producción logró poco más de 400 millones de dólares en la taquilla internacional, un desempeño bastante positivo teniendo en cuenta que solo tuvo un presupuesto estimado de 25 millones de dólares.