Doctor Strange 2: ¿dónde se ubica en la cronología del Universo Marvel?

Doctor Strange in the multiverse of madness será la segunda película en solitario del ‘Hechicero supremo’ en el Universo Cinematográfico de Marvel. Para la ocasión, el superhéroe (Benedict Cumberbatch) compartirá protagonismo con Scarlet Witch (Elizabeth Olsen).

Pese a esto, el querido personaje ha aparecido en varias cintas de la franquicia como personaje de secundario. Una de estas entregas se trata de la tercera parte de Spider-Man, por lo que más de uno se pregunta en qué momento cronológico se sitúa Doctor Strange 2.

En ese sentido, el portal The Cosmic Circus reveló que la película con Benedict Cumberbatch se ubicará dentro del MCU dos años después de los eventos en WandaVision. De esta forma, nos queda claro que Wanda habría estado buscando a sus hijos cerca de dos años.

Esto ha creado confusión entre los fans debido al salto temporal que acontenció desde la cuarta entrega de Avengers. Sobre todo porque las últimas producciones de Marvel Studios habrían estado siguiendo un orden cronológico a excepción de Black Widow.

Ahora solo queda esperar por Spider-Man: no way home para tener más datos sobre la situación del ‘Hechicero Supremo’.

Doctor Strange 2: ¿qué podemos esperar de la cinta?

“No diría necesariamente que es una película de terror, pero…será una gran película de Marvel Studios con algunas secuencias aterradoras. Queremos que haya secuencias horribles como en Indiana Jones: en busca del arca perdida, con la cual yo siendo un niño pequeño me tapaba los ojos cuando sus rostros se derretían”, adelantó Kevin Feige durante la New York Film Academy,