La próxima película de Marvel, Eternals, podría cambiar de manera definitiva el futuro del UCM

La próxima película de Marvel Studios llegará el 5 de noviembre y entraría en la fase 4 del UCM. En palabras de su directora, Chloé Zhao: “Eternals se plantea como una cinta en sí misma. Pero pienso que tendremos un gran efecto en el Universo Cinematográfico de Marvel con lo que pasará en ella”.

Eternals es una producción que al parecer tendrá el mismo impacto que Shang-Chi en el MCU. Es decir, va a introducir a una serie de personajes nuevos en el universo, pero no pareciera que vaya a cambiar las reglas de ese mundo ni nada, ni expandirlo de manera significativa. Sin embargo, la directora, Chloé Zhao, acaba de decir que en realidad será todo lo contrario.

Mitología de los Celestiales

“Lo que me emocionó es la idea de retroceder en el tiempo, y explorarlo antes de que Thanos naciera, antes de que nadie naciera. ¿A dónde se remonta el UCM en el tiempo? Eso nos lleva a la mitología de los Celestiales. Cualquier cosa que los involucre va a tener un nivel de complicación a gran escala”, comenta Zhao.

Además, la directora aseguró que en la película se explicará mucho mejor el concepto por el que los Eternals no interfirieron en la crisis global contra Thanos, algo que ya se mencionó en el tráiler de la película: “Exploraremos no solo el porqué, sino lo complicado que les hizo sentir el no interferir. Lo verás en la película. Los Eternos recibieron instrucciones de no interferir en ningún conflicto humano a menos que los Desviantes estuvieran involucrados. Hay una razón por la que eso es así. Y esa fue la instrucción del primer Celestial Arishem”, concluye Zhao.

Reparto de Eternals

Angelina Jolie, Richard Madden, Salma Hayek, Kumail Nanjiani, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Lia McHugh, Don Lee, Gemma Chan, Barry Keoghan y Kit Harington encabezan el reparto de Eternals. Todos ellos dan vida a Eternos con la salvedad de Harintgon, quien será Dane Whitman, un guerrero humano que tiene una espada mística y se convierte en el superhéroe Caballero Negro.

Tráiler de Eternals