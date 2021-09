Lucifer, Netflix: Tom Ellis habla sobre la posibilidad de hacer una película

Después de seis temporadas, la serie de televisión Lucifer, que comenzó su vida en Fox antes de encontrar un hogar en Netflix, ha terminado su historia con emocionantes giros y vueltas de trama que han encantado a los admiradores.

Netflix le dijo adiós a una de sus series más exitosas: Lucifer. Foto: Netflix

Si bien la sexta entrega fue el cierre definitivo para el exitoso programa, sus protagonistas, Tom Ellis (Lucifer) y Lauren German (Chloe Decker), se han mostrado aptos para retomar sus papeles en algún proyecto cinematográfico relacionado a Lucifer en un futuro. Así lo revelaron en entrevista con The Wrap.

“ Mi fantasía es que rodemos una película de Lucifer , pero al estilo de Naked gun y Airplane. Así que si pudiéramos preguntar a los fans si están de acuerdo con una película de Lucifer al estilo de Naked Gun/Airplane... Pero no, es decir, Tom lo dice tan bien... ¿Cómo se dice? Es el momento adecuado para decir adiós”, precisó German.

“Sí, parece el momento adecuado. Nunca digas nunca, y todas esas cosas, pero esto se siente como la encarnación de estos personajes en este espectáculo, se siente como que este es el momento adecuado para terminar. ¿Volveremos a interpretar estos papeles? No lo sé. Pero al menos la película suena divertida en el futuro ”, detalló Ellis.

Lucifer, el final explicado por los showrunners

La sexta entrega del exitoso título fue casi como un largo adiós y, pese a lo que se podría asumir a primera instancia, la idea de que Estrella de la mañana se convirtiera en un terapeuta estaba planeada desde que pensaron que la quinta parte iba a ser la última de la serie.

“Cuando pensamos que íbamos a terminar en la quinta temporada, sabíamos que ese no era su destino: nunca le pareció bien ser Dios. Y lo que se sintió bien es que él devolviera lo que aprendió. Lo que era su perspectiva única. Él sabe lo que es ser el caído. Sabe lo que es odiarse a sí mismo y no sentirse digno, y ese era su superpoder. Si pudiera ayudar a otros... No es que todo el infierno sea digno de redención, pero siempre se sintió bien que él tomara ese papel”, detalló Ildy Modrovich, showrunner de Lucifer, en entrevista con Collider.

“Fue una de esas cosas en las que empezamos a darnos cuenta, bueno, ¿qué es, cuál es la culminación de este personaje? Y es que el infierno es un reflejo de Lucifer. Cuando estaba allí abajo, se torturaba a sí mismo y la gente se torturaba a sí misma. Lucifer ahora cree en la redención y por eso está haciendo que el infierno refleje esto. Y hay algo muy hermoso en ese pensamiento”, complementó Joe Henderson, también showrunner del título.