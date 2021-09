Matrix 4: ¿quién es el nuevo Morfeo y qué pasó con el original?

El reciente estreno del tráiler de Matrix 4 ha causado sensación en redes sociales. Con la presentación de Neo y Trinity en el adelanto, los fans se preguntan por el Morfeo de Laurence Fishburne. Este personaje no apareció en la nueva entrega.

No se sabe con exactitud por qué Lana Wachowski decidió no continuar con Fishburne en la cuarta parte de la franquicia. Lo único que se conoce son las declaraciones del actor: el intérprete aseguró que no fue invitado en la película de acción (vía Areajugones). Por esta razón, los seguidores tendrán que aceptar la participación de Abdul-Mateen II, el nuevo Morfeo.

Para aumentar las expectativas de los seguidores, el artista anunció en su cuenta oficial de Instagram que él interpretará una versión más joven del conocido hacker. Por esta razón, se cree que aparecerá a modo de flashback.

Asimismo, Abdul-Mateen II compartió una fotografía donde aparece con unas gafas negras y un saco, prendas características de su personaje. Tras la publicación, los comentarios en la red social no se hicieron esperar y muchos reaccionaron de manera positiva la incorporación del actor.

El nuevo Morfeo de Matrix 4. Foto: Instagram / Abdul-Mateen II

¿De qué trata Matrix 4?

Matrix resurrections es una continuación de la historia establecida en la primera película de Matrix. Veinte años después, la franquicia que ayudó a definir la cultura pop en el cambio de siglo regresa para una continuación y extensión de la cinta original.

Hay que prepararse para una nueva aventura alucinante con acción y de escala épica, ambientada en un mundo familiar, pero aún más provocativa, donde la realidad es más subjetiva que nunca y todo lo que se requiere para ver la verdad es liberar tu mente.

¿Cuándo se estrena The Matrix resurrections ?

The Matrix: resurrections se estrena en los cines el 22 de diciembre . También estará disponible para ver en HBO Max en los EE. UU.

Matrix 4 - tráiler