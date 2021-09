Doctor Strange Supreme podría aparecer en la película Doctor Strange 2

El Universo Cinematográfico de Marvel está en su mejor momento tras el multiverso desatado en la serie Loki. Las repercusiones del evento se han visto en What if...? y también prometen hacer eco en varias películas del MCU como Doctor Strange in the multiverse of madness.

La cinta, dirigida por Sam Raimi, traerá de regreso a Benedict Cumberbatch como el ‘Hechicero supremo’. Al tratarse de una continuación de WandaVision, el protagonista compartirá escena con Scarlet Witch. Juntos lidiarán con el multiverso de la locura a fin de evitar una catástrofe que ponga en peligro su mundo.

Lo que nadie esperaba es que Doctor Strange Supreme también podría aparecer en la cinta. De acuerdo al insider Daniel Richtman, la versión malvada no murió al final del cuarto capítulo de What if...? y aprovecharía el multiverso desatado en Doctor Strange in the multiverse of madness para regresar por todo lo alto.

¿Quién es Doctor Strange Supreme?

Como vimos en dicho episodio de What if...?, la vida de Stephen Strange tomó un rumbo diferente cuando un trágico accidente automovilístico provocó la muerte de su amada en vez del control de sus manos, como sí ocurrió en la película live action.

Si bien logró convertirse en el ‘Hechicero supremo’, nunca logró olvidar a su amada. Obsesionado con solucionar esto, usó todo tipo de poderes prohibidos para traerla de regreso, pese a que esto terminó creando una paradoja que acaba con todo su mundo.