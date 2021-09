El cineasta mexicano Guillermo del Toro, responsable de cintas como El laberinto del fauno, Hellboy, The shape of water y Pacific rim, será el productor ejecutivo, co-showrun y director de la serie antológica de terror Cabinet of curiosities (Gabinetes de curiosidades), creada especialmente para Netflix.

Ocho películas en una serie

Netflix describe al proyecto como “una curaduría de ocho películas sin precedentes y narrativas siniestras que definen el género y que pretenden desafiar las nociones tradicionales de terror, que van desde lo macabro hasta lo mágico, desde lo gótico hasta lo grotesco o clásicamente espeluznante”. Dos de las historias son obras originales del mencionado director.

La plataforma de streaming también confirmó al elenco: F. Murray Abraham, Ben Barnes , Elpidia Carrillo, Essie Davis, Hannah Galway, Crispin Glover, Demetrius Grosse, David Hewlett, Andrew Lincoln, Tim Blake Nelson, Luke Roberts, Sebastian Roché, Glynn Turman y Peter Weller.

El gabinete del terror

Netflix también anunció que Panos Cosmatos (Mandy), Jennifer Kent (The Babadook) y Vincenzo Natali (Hannibal) escribirán y dirigirán episodios para el programa, que ya empezó la producción en Toronto.

Mientras que Lily Amirpour, Catherine Hardwicke, Guillermo Navarro, David Prior y Keith Thomas dirigirán episodios adicionales de la colección de historias, que estarán escritos por Haley Z. Boston, Regina Corrado, David S. Goyer, Lee Patterson, Aaron Stewart-Ahn y Mika Watkins.

Del Toro fue quien eligió a los directores personalmente para el proyecto junto a Netflix y se espera que la serie llegue en el 2022.

Del Toro en Netflix

Este no es el único proyecto a cargo de Guillermo del Toro para Netflix, ya que el director tapatío está trabajando en una película en stop-motion de Pinocho y recientemente estrenó Trollhunters: rise of the titans en el servicio.