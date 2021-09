Piratas del Caribe: Disney planearía matar a Jack Sparrow

No hay duda de que Piratas del Caribe es una de las sagas cinematográfica más rentables de Disney. Con cinco películas elogiadas por el público y la crítica, la franquicia debe la mayor parte de su éxito a la interpretación de Johnny Depp como Jack Sparrow.

A pesar de que la compañía tenía dudas respecto a cómo el actor manejó al personaje en la primera película, millones de personas aceptaron la interpretación, lo que le valió a Depp estar nominado al Oscar en la categoría de mejor actor.

Sin embargo, debido a los problemas judiciales de Johnny Depp con su exesposa Amber Heard, Disney decidió no contar más con los servicios del artista para las futuras entregas de Piratas del Caribe y ha tomado una drástica decisión con Jack Sparrow.

De acuerdo a un informe realizado por la página We Got This Covered, la compañía del ratón ha decidido matar al personaje fuera de cámaras en el próximo largometraje de la franquicia . Aunque se dirá que es un rumor para dejar abierta la posibilidad del regreso del personaje. A continuación, parte del texto de la portal de noticias.

“Según nuestra información, la siguiente película de Piratas del Caribe va a establecer que Jack Sparrow ha muerto. Sin embargo, se ha dicho que varios personajes van a discutir que hay rumores que dicen que fingió su propia muerte para poder escapar de la última recompensa que han puesto sobre su cabeza, dejando así la puerta ligeramente abierta para que pueda regresar más adelante”.

Solo queda esperar el estreno de la sexta parte de Piratas del Caribe para saber cuál es el diálogo que inventarán los guionistas para sacar al carismático capitán Sparrow de la ficción.