Luis Miguel 3 confirma fecha de estreno y Mariah Carey en tercera temporada

Luis Miguel: la serie lanzará su tercera temporada en Netflix el próximo 28 de octubre y los fans no podrían estar más emocionados por conocer el destino del protagonista luego de alcanzar el estrellato. Lo cierto es que el cantante lidiará con varios problemas familiares, incluida Michelle Salas, y sus propios demonios.

Dado que la tercera entrega será la última del programa, la ficción abarcará los pasajes faltantes en la vida del ídolo mexicano y cerrará todos los cabos sueltos. Para alegría de sus seguidores, el nuevo teaser tráiler reveló una nueva adición al elenco: Mariah Carey, quien ahora es expareja del cantante.

Por el momento no hay una sinopsis oficial, pero la revelación ya adelantó que los nuevos capítulos contarán cómo Luis Miguel se distanció de su hermano menor Sergio tras su ruptura con Carey. Sin duda, uno de los momentos más importantes en la vida del protagonista.

En cuanto al romance que tuvo el ídolo mexicano con Aracely Arámbula y que no apareció en la segunda temporada, la actriz dejó en claro que no se usará su imagen o un personaje similar en la serie. Esto quizá se deba a que ambos no tienen una buena relación después de su separación.

¿Quiénes son los nuevos actores que conformarán el elenco?

Los futuros rostros del programa. Foto: Netflix