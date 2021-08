“¿Qué tan bien conoces a tus vecinos? Ves a muchos de ellos cada día, pero ¿te has preguntado alguna vez qué pasa detrás de sus puertas?”, bajo esa premisa se construye la trama de Only murders in the building, una nueva apuesta televisiva disponible en Star Plus con la que Selena Gómez regresa a la actuación, en el que sería, prácticamente, su primer papel recurrente desde Alex Russo en Los hechiceros de Waverly Place de Disney. La estrella pop también comparte roles con Steve Martin y Martin Short.

Las enrevesadas y risibles secuencias que se desprenden del hilo argumental de la producción han cosechado buenos frutos en la crítica especializada: la serie de comedia criminal ha debutado en Rotten Tomatoes con un 100% de aprobación . Aquella calificación le ha valido para ostentar la ansiada certificación ‘fresh’ en el mencionado portal web.

Only murders in the building debuta con 100% de aprobación en Rotten Tomatoes. Foto: Rotten Tomatoes

“Only murders in the building es una aproximación tonta a los obsesivos del crimen verdadero, que resulta a la vez hilarante y perspicaz, gracias en gran parte a su encantador trío central”, profesa el consenso otorgado por RT. A todo esto ¿De qué trata la serie?

El título sigue a tres extraños que comparten una obsesión por el verdadero crimen y, cuando se produce una espeluznante muerte en el interior de su exclusivo edificio de apartamentos del Upper West Side, los desconocidos inesperadamente se ven envueltos en uno.

Las sospechas de que se trata de un asesinato aumentan y los protagonistas emplean sus conocimientos sobre el true crime para investigar la verdad mientras graban un podcast para documentar el caso. En el ínterin, los tres desvelan los complejos secretos del edificio que se remontan a años atrás.

¿Qué dice la crítica especializada?

Caroline Framke – Variety

“Los intrincados detalles de la gente y el escenario de Only murders son los que, en última instancia, hacen que sea un placer sumergirse en la serie, y que sea tan fácil maratonearla sin proponérselo necesariamente”.

Brian Lowry – CNN.com

“La larga asociación de Martin y Short incluye El padre de la novia y Los tres amigos, pero Gómez demuestra estar bien emparejada con esta veterana pareja”.

Daniel Hart – Ready Steady Cut

“Al hacer hincapié en el ángulo de los crímenes reales y al aportar toques de comedia, el concepto es sano y está bien realizado”.