Disney Plus: producciones que llegan del 1 al 4 de setiembre de 2021

Nuevos títulos serán parte del catálogo de Disney Plus en la primera semana de setiembre, por lo que miles de suscriptores están a la espera de encontrarse con una gran cantidad de series y películas.

Una de las novedades que llega a Disney Plus es el cuarto capítulo de What if...?, considerada la primera serie animada de Marvel Studios y que reimaginará la historia del Doctor Strange. El episodio mostrará como el hechicero, después de la muerte de Christine Palmer, caerá en una depresión que lo hará caer en las artes de la magia negra para tratar de resucitarla.

Asimismo, se podrá ver el cortometraje Las aventuras de André y Wally B, realizado en 1984 por el cineasta Alvy Ray Smith y considerado como el primer cortometraje de Pixar. La historia trata de un androide llamado André, quien es despertado en un bosque por una abeja llamada Wally B que trata desesperadamente de picarlo con su aguijón.

A continuación, te mostramos la lista completa de producciones que serán parte del catálogo de Disney Plus entre 1 al 4 de setiembre de 2021.

Miércoles 1 de setiembre

What if...?, capítulo 4

La vida de Dug (cortometraje)

Acampados (serie) - temporada 4

Wild Argentina (serie documental) - temporada 1.

Viernes 3 de setiembre

Las aventuras de André y Wally B (cortometraje)

Tin toy (cortometraje)

Happier than ever: una carta de amor para Los Ángeles (película)

Sábado 4 de setiembre