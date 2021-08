Shang-Chi: Henry Golding defiende a Simu Liu de críticas “tóxicas”

Marvel Studios expandirá los horizontes de su franquicia cinematográfica con Shang-Chi and the legend of the ten rings, la nueva película de la fase 4 a cargo de Destin Daniel Cretton. La historia estará protagonizada por Simu Liu como el poderoso artista marcial Shang-Chi.

Para sorpresa del estudio y varios fans, el intérprete ha sido criticado en redes sociales por “no ser suficientemente asiático”, ya que vivió desde los 5 años en Canadá. Sus detractores señalan que el papel debió haberlo conseguido un actor que represente a su país.

En una entrevista para Inverse, Henry Golding (G.I. Joe: Snake Eyes) abordó estas quejas que él mismo experimentó en el pasado. Asimismo, defendió a Liu del bullying que ha sufrido por medio de las redes sociales.

“Estamos interpretando personajes. No sus antecedentes. Es una locura que sigamos teniendo esas conversaciones cuando luchamos por algo mucho más grande. Es tóxico. Deberíamos animarnos mutuamente y apoyar el éxito de todos. No solo unos pocos porque han tenido la suerte de haber crecido en un lugar determinado”, contó.

Shang-Chi póster oficial. Foto: Marvel Studios

Anteriormente, Simu Liu también tocó el tema en conversación con Men’s Health: “Tengo un montón de trolls. Ellos dejan comentarios en chino en mi página y yo voy muy emocionado a traducirlos, porque pienso, ‘Oh, deben estar expresando su apoyo’. Y [en su lugar] me encuentro cosas como, ‘no te mereces este papel’”.

Shang-Chi: ¿de qué trata la película?

La cinta presentará al poderoso artista marcial Shang-Chi, quien deberá enfrentarse a la organización los Diez Anillos (vista por primera vez en la película de Iron Man). En esta ocasión, la versión real del Mandarín servirá como el villano principal de la historia.