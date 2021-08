Fue esperado por los fans más acérrimos todo el día y luego de la filtración del material de Sony sobre el Hombre Araña el día de ayer, por fin se estrenó el primer tráiler oficial de Spider-Man: no way home (Sin camino a casa). No obstante, un detalle en la serie WandaVision, del que se han percatado los fanáticos más atentos, hace pensar en la posibilidad de que todo era parte del plan de Marvel para lanzar el material este lunes.

Si se trata del Universo Cinematográfico de Marvel no pueden faltar las referencias. ¿Cuál es la relación entre WandaVision y Spider-Man? La respuesta está nada más y nada menos que en el primer capítulo de la serie. Al comienzo del episodio, Vision y Wanda hablan sobre una fecha especial marcada con un corazón en el calendario de su cocina, pero no pueden recordar qué iban a celebrar en dicha ocasión. Resulta que ese “día especial”, como describen los personajes, es precisamente el 23 de agosto, mismo día en el que se ha lanzado el trailer del ‘Trepamuros’.

Wandavision revela trailer de Spiderman No Way Home

Hace unos meses, Kevin Feige, presidente de Marvel, dio a conocer que WandaVision conectaría con la segunda película de Doctor Strange, personaje que, al ver este trailer, queda más que claro que tendrá un rol sumamente importante en el tercer largometraje del héroe arácnido. Así, no es muy difícil imaginar que La Bruja Escarlata también podría cruzarse con Peter Parker en algún momento y que los sucesos de esta película dejarán una gran tarea a Stephen Strange con todo el concepto del multiverso con el que se está expandiendo Marvel.

Desde la filtración del tráiler sin efectos especiales el día de ayer, Spider-Man se volvió trending topic en Twitter. Esto provocó que Tom Holland, protagonista de esta película, también se pronunciara en sus redes sociales colgando una historia en Instagram donde decía: “¡No están listos!”, lo que hace crecer aún más la expectativa de los fanáticos.

Spider-Man: no way home se estrenará exclusivamente en salas de cine este 17 de diciembre y traerá de regreso a Alfred Molina (Doctor Octopus), que aparece al final del tráiler. De momento habrá que esperar un poco más para ver a Jamie Foxx (Electro), Willem Dafoe (Duende Verde) y a los más esperados: Tobey Maguire y Andrew Garfield en sus papeles como Hombre Araña.