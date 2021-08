Hace unas semanas atrás, la demanda de Scarlett Johansson a Disney viró la atención del ojo público hacia una mecánica que se convirtió en prácticamente un standard en lo que va de la pandemia: los estrenos tantos en cines como a través de los servicios de streaming.

Por su parte, la estrella de Black Widow alega que la mencionada práctica se encuentra fuera del umbral establecido en su relación contractual con ‘La casa del ratón’. Ahora, se sabe que películas como Eternals y Shang-Chi tendrán un lanzamiento exclusivo en salas de proyección, presumiblemente como vía de escape a otra posible demanda.

En ese sentido, diversas personalidades de la industria cinematográfica han mostrado su apoyo a la exvengadora del UCM, entre ellas, Elizabeth Olsen, quien da vida a La bruja escarlata en las películas de Marvel. La actriz compartió su postura sobre dicha situación a la revista Vanity Fair. “Creo que es muy fuerte y, literalmente, cuando leí eso me dije: ‘bien por ti, Scarlett ’”, admitió.

Elizabeth Olsen es principalmente reconocida por interpretar a La bruja escarlata en el UCM. Foto: Marvel Studios

Asimismo, Olsen mostró principalmente su inquietud por la situación que atraviesan las cintas que no logran tener su arribo en la pantalla grande. “Me gusta ir al cine y no quiero ver necesariamente sólo un aspirante al Oscar o una superproducción. Me gustaría ver películas de arte y ensayo en los cines. Y por eso me preocupa eso, y que la gente tenga que mantener estos cines vivos”, reconoció.

Disney busca resolver demanda de Johansson fuera del ojo público

De acuerdo con unas declaraciones compartidas por The Holywood Reporter, Disney espera solucionar su disputa con Scarlett Johansson fuera de la atención de la prensa. Sin embargo, John Berlinski, abogado de la actriz, no se muestra a favor de enrumbarse por ese camino.

“Disney ahora, como era de esperar, está tratando de ocultar su mala conducta en un arbitraje confidencial. ¿Por qué tiene tanto miedo de litigar en público? Porque sabe que las promesas de Marvel de darle a Black Widow un estreno típico ‘como sus otras películas’ tenían mucho que ver con garantizar que Disney no canibalizaría las ganancias de taquilla para aumentar las suscripciones a Disney +. Sin embargo, eso es exactamente lo que sucedió”, comentó.