Luego de cinco años, No respires 2 finalmente ya se encuentra en las principales salas de cines del país. La cinta de suspenso que encantó a muchos en 2016 con su primera parte regresa con una secuela que promete ser todo un éxito. Esta nueva entrega es dirigida otra vez por Fede Álvarez, por lo que se espera que sea tan buena como la primera.

¿De qué trata No respires 2?

El veterano de guerra Norman Nordstrom (Stephen Lang) está de regreso como el protagonista de la historia. Esta vez, ya no tendrá que proteger su fortuna de los ladrones, sino que estará al cuidado de una niña a la que quieren raptar y evitará por todos los medios que salga a la luz un secreto que él guarda respecto a la joven.

¿Quiénes son los actores de No respires 2?

Stephen Lang es Norman Nordstrom

Madelyn Grace es Phoenix

Brendan Sexton III es Raylan

Stephanie Arcila es Hernández

Bobby Schofield es Jared

Adam Young es Jim Bob

Christian Zagia es Raul.

¿Esta No respires 2 en Netflix?

No, No respires 2 no se encuentra actualmente en la plataforma de streaming Netflix. La que sí podemos encontrar es la primera parte, No respires.

¿Dónde ver No respires 2?

No respires 2 puede verse en salas de las cadenas Cineplanet, Cinemark y CineStar.

Tráiler de No respires 2

No respires 2 es una producción de Sony Pictures Entertainment, Stage 6 Films, Bad Hombre y Ghost House Pictures. El filme es dirigido por el director uruguayo Federico (Fede) Álvarez, con la fotografía de Pedro Luque y la música de Roque Baños.