Sé lo que hicieron el verano pasado llegó a la pantalla grande en 1997, cuando las películas slasher aún estaban en apogeo. De hecho, se convirtió en una de las producciones adolescentes más recordadas de su época y se posicionó como un ícono de la cultura popular. Ahora, la historia de venganza creada por Lois Duncan está lista para tener una segunda vida, esta vez en streaming.

Según Screen Rant, una nueva generación de jóvenes podrá disfrutar de I know what you did last summer a través de Amazon Prime Video, plataforma en la que estará disponible a partir del 15 de octubre de este año . Eso no es todo, ya que también se han compartido las primeras imágenes oficiales en las que vemos al cast en misteriosas escenas que adelantan un actualizado y prometedor panorama.

Este año saldrá una nueva versión de Sé lo que hicieron el verano pasado. Foto: Amazon Prime Video

En este caso, el remake está concebido como título de ocho episodios. De esa manera, la historia de Prime Video —coproducida con Sony Pictures— será la primera serie de televisión inspirada en el clásico de los años 90 del mismo nombre. Además, se revela que el maestro del terror moderno James Wan, creador del universo de El conjuro, está acreditado como productor ejecutivo y Sara Goodman figura como encargada del libreto.

Por otro lado, mencionan que el elenco de este revival contará con la presencia de Madison Iseman Brianne Tju, Ezekiel Goodman, Ashley Moore, Sebastian Amoruso, Fiona Rene, Cassie Beck, Brooke Bloom y Bill Heck.

¿Qué veremos en Sé lo que hicieron el verano pasado?

Al igual que el largometraje en el que se inspira, la trama nos aproxima a un grupo de adolescentes un año después de que su noche de graduación terminara con un accidente mortal. Unidos por un oscuro secreto y acosados por un brutal asesino, intentan averiguar quién los persigue. Al hacerlo, revelan el lado oscuro de su aparentemente perfecta ciudad y de ellos mismos. Todo el mundo oculta algo y descubrir el secreto equivocado podría ser fatal.