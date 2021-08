Desde hace un tiempo, actores y productores de ¿Y dónde están las rubias?, popular película de 2004, han hablado sobre una secuela, la misma que es pedida por los fans.

El primero en pronunciarse sobre la segunda parte de White chicks fue el actor Terry Crews en el 2019. En una entrevista para Watch what happens live with Andy Cohen, dijo que había recibido una llamada de Marlon Wayans, uno de los productores de la cinta, quien le explicó “que estaba desarrollando una secuela junto a su hermano”.

“En realidad hablé con él hace unos días y me dijo: ‘Hombre, lo estamos haciendo, lo estamos poniendo en marcha’” , comentó.

Marlon Wayans dice que es hora de ver la secuela de ¿Y dónde están las rubias? 2

Los hermanos Wayans están listos para volver dar vida a Kevin y Marcus Copeland. En una reciente conversación con Variety, el actor comentó que “es hora de White chicks 2”, que está interesado en hacer una secuela y que el guion se sigue planeando.

“Creo que nos hemos tensado tanto en estos últimos años que tenemos que soltarnos las ataduras y reírnos un poco más. No creo que Hollywood comprenda lo gigantesca que sería ¿Y dónde están las rubias 2?. Mi hermano y yo tenemos muchas ideas para una secuela y el mundo sigue dándonos más. La película se está escribiendo por sí misma” , enfatizó.

Marlon y su hermano Shawn escribieron, produjeron y protagonizaron la cinta donde dos agentes del FBI se hacen pasar por dos mujeres ricas durante un fin de semana en los Hamptons. El filme de Columbia Pictures se hizo con un presupuesto de $37 millones y recaudó más de $113 millones en taquilla.