Amazon Prime Video: series y películas que llegan del 8 al 14 de agosto de 2021

Nuevos títulos se incorporarán a Amazon Prime Video en la segunda semana de agosto, por lo que miles de suscriptores están a la espera de ver una gran variedad de series y películas que serán parte del catálogo.

Una de las novedades de la plataforma de streaming es la segunda temporada de Modern love, serie que pertenece al género de comedia romántica que muestra los distintos tipos de amor que existen entre los seres humanos.

Además, se presentará Cementerio de mascotas, remake del clásico que se estrenó en 1989, basado en el libro escrito por Stephen King.

A continuación, revelamos la lista completa de todas las producciones que llegarán a Amazon Prime Video entre el 8 y 14 de agosto de 2021.

Modern Love es una comedia romántica, cuya historia gira en torno al amor y las relaciones humanas. La ficción muestra el amor en diversas formas: sexuales, románticas, familiares, platónicas y el que se desarrolla hacia uno mismo.

Cada episodio muestra un amor perdido que resurge, una inesperada amistad, un matrimonio en un punto de inflexión, una nueva familia un poco convencional o una cita que quizá no debía haber sido una cita.

El faro (8 de agosto)

Cementerio de animales (9 de agosto)

El parque mágico (9 de agosto)

Evangelion: 1.11 you are (not) alone (13 de agosto)

Evangelion: you can (not) advance (13 de agosto)

Evangelion: you can (not) redo (13 de agosto)