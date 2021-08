What if..?: capítulo eliminado por ser similar a Guardianes de la galaxia 3

What if..? será la primera serie animada de Marvel Studios para Disney Plus. El atractivo de su premisa radica en la presentación de varios mundos alternos del MCU, luego de que el programa Loki desató el multiverso en su final de temporada.

Como vemos en algunas realidades, Peggy Carter se convirtió en Capitán Bretaña, Doctor Strange enfrenta una versión oscura de si mismo y T’Challa es Star Lord. Lo que nadie esperaba es que una historia fue cancelada por tener una trama casi idéntica a la de Guardianes de la galaxia 3.

En conversación con Kakuchopurei.com, la creadora de la serie, A.C. Bradley, contó que había propuesto la trama de un episodio completo que le tomó un par de días para concebir. “Fui con Bryan Andrews y le dije: ‘¿Crees que Kevin Feige lo aprobaría?’. Él dijo que lo amaría porque es la mitad de la trama de Guardianes de la galaxia 3″, contó

“Yo me quedé así de: ‘Estás bromeando’ y él me dijo: ‘No. Buen trabajo, lo adivinaste.’ Yo me alisté para ir a mi casa y abrir una lata de cerveza y pensar: ‘Voy a regresar al pizarrón mañana’. Así que ese capítulo no lo puedo hacer porque el asombroso James Gunn ya lo va a hacer”, finalizó.

What if..? será la primera serie animada del UCM. Foto: Marvel Studios

La curiosidad es grande por parte de los fans. Para su alegría, Tom Hiddleston participó en The tonight show starring Jimmy Fallon para adelantar que el programa tendrá gran repercusión en la franquicia: “Establece un montón de cosas en el Universo Cinematográfico de Marvel, de las que no sé nada”.

En esta línea, los fanáticos prevén que varios personajes de la serie podrían aparecer en Doctor Strange 2, dado que la película ahondará en las infinitas posibilidades del multiverso de forma directa.